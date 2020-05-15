За последнее время эксперты зафиксировали значительный отток сбережений со счетов россиян, пишут "Известия" со ссылкой на отчет Центробанка РФ.

Как отмечается, прирост средств граждан России на счетах в банках в прошлом году снизился почти на 14% – с 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. Кроме того, в текущем году эксперты также ожидают падения на 30-40% – до 1,3-1,5 трлн рублей.

При этом в 2018 году россияне хранили накопления на черный день на банковских вкладах (54%) и в наличном виде (46%), а уже в прошлом году практически отказались от сбережений в "живых" деньгах.

Однако ситуация с коронавирусом в 2020-м все изменила: граждане начали активно снимать деньги со счетов и запасаться наличностью из-за страха потерять все во время кризиса.

Также эксперты зафиксировали увеличение расходов россиян в марте 2020 года. Тогда в ожидании самоизоляции граждане потратили на 2,6% больше, когда скупали товары длительного хранения.