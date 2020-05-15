За последнее время эксперты зафиксировали значительный отток сбережений со счетов россиян, пишут "Известия" со ссылкой на отчет Центробанка РФ.
Как отмечается, прирост средств граждан России на счетах в банках в прошлом году снизился почти на 14% – с 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. Кроме того, в текущем году эксперты также ожидают падения на 30-40% – до 1,3-1,5 трлн рублей.
При этом в 2018 году россияне хранили накопления на черный день на банковских вкладах (54%) и в наличном виде (46%), а уже в прошлом году практически отказались от сбережений в "живых" деньгах.
Однако ситуация с коронавирусом в 2020-м все изменила: граждане начали активно снимать деньги со счетов и запасаться наличностью из-за страха потерять все во время кризиса.
Также эксперты зафиксировали увеличение расходов россиян в марте 2020 года. Тогда в ожидании самоизоляции граждане потратили на 2,6% больше, когда скупали товары длительного хранения.
Комментарии
Друзьям всё, народу закон.
В России резко упали объемы сбережений населения
прирост сбережений граждан России снизился почти на 14%
Все-таки прирост снизился или объемы????
Ни каких запасов не было, а теперь они ещё и снизились? Капец?!
Резко?! Ну полный капец...
Заслуга вождя в этом несомненна - поэтому и одобряет 75% населения его бездействие!
В Греции правительство решило выплатить населению разовое пособие в 800 евро. При этом на каждого ребенка дополнительно выплачивается по 90 евро на еду вместо школьного питания в период с 11 марта по 4 мая. Введена отсрочка по кредитным выплатам на три месяца. Медстраховка на период карантина также будет оплачиваться государством. Помимо этого, государство оплатит 60% цены аренды жилья, если это единственное жильё человека.
* Греция - страна,в 2010 году заявившая о невозможности проводить социальные выплаты населению и крахе своей экономики. Страна, стоявшая на грани исключения из Еврозоны,чья экономика сейчас практически восстановилась - восстановилась до уровня возможности помочь своим гражданам в период Пандемии.