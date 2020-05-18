Под гарантией. Алтайские предприниматели стали брать кредиты в три раза чаще

В Алтайском крае в 2020 году вырос интерес к гарантийной поддержке малого и среднего бизнеса.
Алтайский фонд МСП за четыре месяца предоставил поручительства компаниям на 157,3 миллиона рублей, что в 2,3 раза превысило показатель аналогичного периода 2019 года. Для сравнения: к маю прошлого года фонд предоставил 13 поручительств, на сегодняшний же день сделок с гарантией – 33. Таким образом, общий объем кредитов увеличился более чем в три раза и составил 494,8 млн руб.
Кроме того, в этом году снизилась процентная ставка: если в 2019 предприниматели кредитовались под гарантии фонда в среднем по ставке 8,44% годовых, то в текущем она составила 6,95%.
В 2020 году в каталог гарантийных программ вошло еще три новых продукта:
- "Развитие" – ориентирован на заемщиков, у которых есть сложности с наличием залога (либо его соответствием требованиям банков);
- "Микрозаем" – для компаний малого бизнеса, привлекающих льготные кредиты в Алтайском фонде микрозаймов;
- "Приоритет 2020" – предусматривает особые условия поддержки для предприятий, наиболее пострадавших от последствий коронавирусной инфекции.
В списке региональных гарантийных организаций Алтайский фонд МСП находится в тройке лидеров по количеству и объему предоставленных поручительств. Также он занимает третье место по объему кредитов, привлеченных под гарантии фонда и общему объему гарантийного капитала.
Комментарии
Вот она истинная цель Самоизоляции
Граждане закредитованы по самые помидоры!
Кого банки могут закабалить в кредиты?
Биииизнес! Правильно!
стали брать кредиты в три раза чаще
И количество освобождений от уплаты кредитов увеличилось. Наверное это связано