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Магазин Epic Games Store обрушился из-за бесплатной раздачи GTA 5

, ИА "Амител"
Популярную компьютерную игру дарят пользователям до 21 мая
Обложка игры GTA 5 / Фото: Rockstar Games

Обложка игры GTA 5 / Фото: Rockstar Games

Около девяти часов пользователи не могли получить доступа к магазину Epic Games Store из-за акции по бесплатной раздаче компьютерной игры Grand Theft Auto V, сообщает "Игромания".

За несколько минут до того, как появилась возможность скачать бесплатно лицензионную GTA 5, от наплыва посетителей магазин попросту упал.

Ожидание затянулось достаточно долго, но теперь Epic Games Store снова заработал и блокбастер от Rockstar доступен. Акция продлится до 21 мая.

Примечательно, что GTA 5 дарят посетителям в премиальном издании, куда входят в том числе и различные цифровые бонусы для GTA Online.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

15.05.2020 11:02
- гость -

халява

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