По решению авиакомпаний аэропорт Барнаула отменил часть рейсов до конца мая, сообщается на сайте воздушной гавани.

Таким образом, авиарейсы отменили по следующим датам:

"Уральские авиалинии", рейсы U6651/652 – 14, 16 мая 2020 года; U6629/630 – 16, 18, 23 мая 2020 года; U6631/632 – 16, 19, 23, 26 мая 2020 года; U61333/1334 – 15, 18, 22, 25, 29 мая 2020 года;

"Сибирь", рейсы S72601/2602 – 15, 17, 20 мая 2020 года;

"Аэрофлот", рейсы SU1430/1431 – 14, 15, 17 мая 2020 года;

"СиЛА", рейсы СЛ47/48 – 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 мая 2020 года;

"КрасАвиа", рейсы ЭК83/84 – 16, 19, 23, 26 мая 2020 года;

"ЮТэйр", рейсы ЮТ213/214 – 16, 23 мая 2020 года; ЮТ183/184 — 17, 20, 24 мая 2020 года;

"ИрАэро", рейсы РД225/226 – 15, 22, 29 мая 2020 года; РД210/211 – 15, 22, 29 мая 2020 года.

На сайте аэропорта уточнили, что подробную информацию об изменении в расписании можно получить в справочной алтайской воздушной гавани по телефону +7 (3852) 54-30-09.