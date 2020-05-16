Участок Чуйского тракта протяженностью около 10 километров из Барнаула в Новосибирск расширят к 2022 году. На это понадобится около 2,2 миллиарда рублей. С прошлого года уже ведутся работы в Тальменском районе, около села Озерки. Через несколько лет трасса, соединяющая два крупных сибирских региона, станет четырехполосной. Одновременно с этим дорожники приступили к реконструкции участка из Барнаула в сторону Бийска. Если все будет в порядке с финансированием, то весь перегруженный автомобилями Чуйский тракт расширят к 2028 году.

Какие работы пройдут на трассе Барнаул – Новосибирск?

Как сообщил amic.ru начальник УПРДОР "Алтай" Ярослав Долинский, с прошлого года ведутся масштабные работы в Тальменском районе, где реконструируют 10 километров Чуйского тракта. Его ширина на данном участке трассы Барнаул – Новосибирск в будущем составит 27,5 метра. Однако для этого придется вырубить часть деревьев, которые планируют восстановить сразу после завершения строительства.

В проект также входит двухуровневая транспортная развязка возле станции Озерки (протяженность путепровода 83 метра) и подземный пешеходный переход возле села Озерки. Кроме того, установят новое электроосвещение, шумозащитные экраны, остановочные павильоны, построят девять переходно-скоростных полос. По всей проезжей части установят барьерное ограждение. Все работы обещают завершить к 2022 году. Стоимость работ на участке, где ежегодно происходит несколько крупных ДТП, составит около 2,2 миллиарда. В последний раз дорогу так капитально ремонтировали еще в 60-е годы.

Как пояснил Ярослав Долинский, все работы идут по графику. Пандемия коронавируса никак не повлияла на финансирование. Наоборот, Росавтодор готов выделить дополнительные средства, чтобы сдать участок раньше.

"В целом никаких сложностей с финансированием мы не испытываем. Все идет по графику. Даже наоборот, рассчитываем попросить в этом году больше денег у Росавтодора, чтобы закончить работы раньше", – пояснил Долинский.

Уже со следующего года параллельно будут расширять участок трассы дальше – до границы Новосибирской областью. На это будет также выделено несколько миллиардов рублей. Согласно графику, полностью трасса Барнаул до границы с Новосибирской область станет четырехполосной к 2024 году.

Что будет с участком из Барнаула до Бийска?

Тоже расширят, но в несколько этапов. Уже сейчас ведутся работы на отрезке от Новоалтайска в сторону Бийска (216-223 км). Одновременно с этим расширят и дорогу, ведущую из наукограда в сторону Барнаула (341-345 км). Необходимость увеличивать его пропускную способность связана с большим количеством дачников, которые добираются до садоводств именно через этот участок федеральной трассы.

В следующем году УПРДОР "Алтай" замахнулся на грандиозный проект реконструкции участка трасса от поселка Б. Ключи до Полковниково. Это около 40 километров. Стоимость проекта неизвестна, но составит также несколько миллиардов рублей. Ожидается, что все работы завершат за три-четыре года. Ярослав Долинский не исключил, что полностью Чуйский тракт станет современным и безопасным к 2028 году.

Какие работы на Чуйском тракте пройдут в Республике Алтай?

В целом работы на Чуйском тракте в Республике Алтай будут идти участках общей протяженностью 103 км, из них на 10 км выполнят капитальный ремонт. В этом году предстоит обновить 28 км от Манжерока до Усть-Семы (466-490, 495-499 км). Также работы стартуют в Кош-Агачском районе на 42-километровом участке (862-894, 931-941 км), ввод в эксплуатацию планируется в 2021 году.

Всего за десять лет привели в соответствие нормативам 345 км трассы при ее протяженности в регионе 542 км.