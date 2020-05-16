Утром в Барнауле на улице Павлюкова загорелся частный двухквартирный дом, сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в девять утра. На момент прибытия подразделения горела крыша здания, а ветер распространял огонь по территории. Жильцы дома смогли самостоятельно покинуть охваченные пламенем помещения.

Всего в тушении участвовало более 40 человек личного состава и восемь машин пожарной техники. За двадцать минут спасателям удалось локализовать возгорание и обезопасить окружающие постройки, а еще за десять – полностью побороть огонь. Общая площадь, поврежденная пламенем, составила 120 кв. метров.

По предварительной оценке, причиной пожара стало короткое замыкание проводки. Пресс-центр убедительно просит жителей города и края не перегружать электросети и доверять работу по ремонту только специалистам.