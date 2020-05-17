Фото: Barnaul 22

Минувшей ночью в Барнауле на пересечении улицы Чкалова и проспекта Комсомольского произошло жесткое ДТП с участием автомобиля Mitsubishi Lancer и машины скорой помощи марки УАЗ, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul 22.

По информации очевидцев, в результате столкновения "буханка" перевернулась несколько раз и разбилась "просто в хлам". Отмечается, что двое медиков пострадали.

На месте аварии присутствовали сотрудники полиции, скорой помощи и спасатели. Официальных данных об инциденте пока не поступало.

Как ранее сообщал amic.ru, 16 мая в Барнауле на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Короленко произошло ДТП с участием такси. Тогда столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer и Renault Logan.