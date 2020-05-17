Танцор из Алтайского края Дмитрий Красилов, который в начале марта снялся в клипе группы Little Big, попал в лонг-лист премии "30 до 30" журнала Forbes. Соответствующая информация размещена на сайте издания.

"Танцор Дмитрий Красилов, 25 лет – номинант в рейтинге 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в 2020 году в категории "Искусство", – сказано на странице танцора.

Отметим, героями ежегодного рейтинга "З0 до 30" становятся те россияне, которые к 30 годам получили признание в профессиональном сообществе и стали известными на всероссийском или глобальном уровне.

Дмитрий Красилов родился в Заринске. В 2017 году участвовал в шоу "Танцы" на ТНТ. После проекта он еще много где засветился: снялся в фильме "Вторжение-2" Федора Бондарчука, а также в эпизодах кинокартин "Ивановы Ивановы", "Универ. Новая общага" и "СашаТаня". Одной из последних работ танцора стало появление в клипе группы Little Big на песню Uno, с которой команда должна была выступить на Евровидении-2020.