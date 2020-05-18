В 2021 году размер ежемесячной накопительной пенсии жителей России снизится, сообщает газета "Известия".
Согласно данным издания, Министерство труда на основании данных Росстата о продолжительности жизни в стране разработало законопроект "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год". По этому документу срок расчета накопленной части выплат со следующего года вырастет на шесть месяцев – до 22 лет, что соответствует прогнозируемой длительности жизни россиян после наступления пенсионного возраста.
На этот период будет разделяться вся накопленная за время работы сумма, из-за чего размер ежемесячной пенсии снизится.
Срок выплаты накопительной пенсии повышают с 2016 года – за это время он вырос почти на 30 месяцев.
Комментарии
И верёвки можно ещё раздать...желательно сразу намыленные..
родные чиновники и депутаты всё о народе думают....
надо обязательно за них проголосовать снова и снова...
В 2021 году размер ежемесячной накопительной пенсии жителей России снизится
я что-то пропустил, накопительную пенсию уже разморозили?...
и если я не ошибаюсь, первые получатели накопительной пенсии в свете не столь давно принятой пенсионной реформы появятся в 2027 / 2032 годах...
"Ничего не меняется в мире,
Те же люди, проблемы, долги,
Те же идолы, боги и судьи,
Те же взлеты, паденья, круги"
(А. Серебряков)
А мы то думали, что о нас заботятся?! Ан нет - о деньгах!
Господа журналисты, мы предпенсионеры освоили айпад, но чиновничий язык так и не получается. Пожалуйста, не выдергивайте из официоза новость в получистом виде во избежании сплетен, додумывай и тп а поясняйте своими словами тщательно - вы же журналисты, а не копипасты (правильно хоть слово употребила?) Спасибо!
Пенсионный фонд должен быть прибыльным.
А простолюдины имеют наглость долго жить
Что только не выдумывают, чтобы грабить народ.
Остается лишь напиться, да намедни утопиться. Чтоб ПФ легче жилось.
снизится размер выплат ежемесячной пенсии
А по-русски? Нам уменьшат пенсию, которую мы заработали и получаем сейчас? Или будут уменьшать, когда лишние годы проживём?
То, что каждый год для начисления минимальной пенсии требуется всё больше лет стажа и всё больше баллов давным-давно не скрывается и опубликовано открыто.
Это означает, что каждый год пенсия у "дарагих расеян" будет всё меньше и меньше, а поскольку рынок труда всё больше скукоживается, то всё больше "дарагих расеян" будут обречены остаться вообще без какой-либо пенсии.
И ничего не удастся изменить, пока у власти есть деньги на льготы и пенсии в 40 лет для "защитничков отечества" всех мастей.
Всей стране на 5 лет пенсии простили и не хватает пенсионерам опять??
А жирным чинушам ничего обрезать не нужно??? Матпомощь там или размер зарплат и пенсий, а может бизнескласс при перелетах, пусть летают экономом, гостиницы поскромнее, кушают не в ресторанах, а в столовых....
сечину роттенбергу надо помочь
Булыжник-оружие пролетариата. Из искры возгорится пламя. Вставай проклятьем заклейменный... Ну и так далее...
Господи!
Об одном молимси: Только бы депутатам на хлебушек хватило, мы то уж лана ... как -нибудь... главное , что бы им и правительству хорошо было. А для чего мы ещё тут, в ипенях сибирских живём-то?!