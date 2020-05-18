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"Чуть не ударился головой". В Барнауле дорожный знак поставили на остановке

, ИА "Амител"
При этом требования ГОСТа не нарушены
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле прямо на трамвайной остановке на площади Победы установили знак "СТОП" высотой около полутора метров. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

По сообщению очевидца, регулирующий знак установили на асфальтированной части остановочной платформы. При этом саму табличку закрепили на высоте чуть более полутора метров, что неудобно для пешеходов. По словам автора фото, он чуть не ударился о знак головой, не сразу заметив наличие новшества.

Однако дорожные службы, устанавливая знак на трамвайной остановке, требования закона не нарушили – ГОСТ требует монтаж табличек регулирующих знаков на уровне  полтора-двух метров.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

18.05.2020 11:52
- гость -

В алтай знаке просто карликов на работу набрали

18.05.2020 11:56
- гость -

Мне тут интересно только одно - это эксцесс исполнителя (кто непосредственно ставил знак) или заказчик в ТЗ тупость написал?

18.05.2020 12:08
- гость -

глаза нужны, чтобы смотреть по сторонам, а не ворон считать...

18.05.2020 12:21
АБОРИГЕН

Как решение загнуть торчащий край или ждать пока кто не ударится и подать в суд на дорожную службу.

18.05.2020 12:26
- гость -

5.7.18 Знак 6.16 "Стоп-линия" применяют для указания места остановки транспортных средств на регулируемых перекрестках и на нерегулируемых железнодорожных переездах.

Знак устанавливают справа от дороги или над проезжей частью. Допускается устанавливать знак над каждой полосой движения.

18.05.2020 12:42
- гость -

Дорожники по ушам проехали. Или от их имени кто то решил прокомментировать.

18.05.2020 12:44
- гость -

машины пора выводить из обращения - работа из дома и редкое посещение компании, на электрическом общественном транспорте или велосипеде.

18.05.2020 12:45
- гость -

А можно у дорожников спросить, каким пунктом ГОСТ позволяет создавать установкой знака помеху пешеходам?

18.05.2020 12:56
- гость -

знаки... они по всюду!!!

18.05.2020 12:57
гость

Формально правильно, а по сути издевательство.

18.05.2020 12:59
- гость -

на Э.Алексеевой-Малахова такой же стоит на пешеходной дорожке.

18.05.2020 13:01
- гость -

Формально правильно

тама и формально не правильно )))

18.05.2020 13:02
- гость -

Рогами чуть знак не сбил?

18.05.2020 13:14
- гость -

А кто-нибудь обратил внимание, что знаки "пешеходный переход", установленные недавно на Ленинском на перекрестках у политехнического и медицинского университетов, надежно перекрывают светофор? Теперь, чтобы увидеть, какой свет горит, нужно стоять у самого края дороги. И, как пить дать - все по правилам!

18.05.2020 13:28
- гость -

Я несколько лет назад голову снесла об такой знак))

18.05.2020 13:57
- гость -

были бы мозги , было бы сотрясение?

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