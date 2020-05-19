Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Уже неделю Алтайский край живет при масочном режиме. На дверях магазинов в Барнауле висят строгие предупреждения, что без индивидуальных средств защиты покупателей не обслуживают. Аудионапоминания о необходимости носить маски звучат в торговых центрах и общественном транспорте. Но если в первые дни большинство барнаульцев послушно выходили из дома "во всеоружии", то сейчас горожане, несмотря на призывы, отказываются от них – мол, жарко, неудобно и "а чего мне за это будет-то?". И в торговых точках, кстати, тех самых, где висят строгие объявления, покупателей без масок тоже обслуживают. Корреспондент amic.ru прогулялась по крупным магазинам Барнаула, и посмотрела, как в городе соблюдают масочный режим.