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Предупрежден, но не вооружен. Как в магазинах Барнаула соблюдают масочный режим

, ИА "Амител"
В крупных торговых сетях появились объявления об обязательном ношении масок

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Уже неделю Алтайский край живет при масочном режиме. На дверях магазинов в Барнауле висят строгие предупреждения, что без индивидуальных средств защиты покупателей не обслуживают. Аудионапоминания о необходимости носить маски звучат в торговых центрах и общественном транспорте. Но если в первые дни большинство барнаульцев послушно выходили из дома "во всеоружии", то сейчас горожане, несмотря на призывы, отказываются от них – мол, жарко, неудобно и "а чего мне за это будет-то?". И в торговых точках, кстати, тех самых, где висят строгие объявления, покупателей без масок тоже обслуживают. Корреспондент amic.ru прогулялась по крупным магазинам Барнаула, и посмотрела, как в городе соблюдают масочный режим.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

19.05.2020 12:29
гость

Хорошая информация, чтобы знать, какие магазины не смогут обслужить без масок. Интересно, что некоторые магазины требуют еще и перчатки, хотя это указом губернатора не предусмотрено. Надо заранее знать такие магазины

19.05.2020 12:31
гость

Сообщите крупные магазины, которые в дополнение к масочному, ввели еще и перчаточный режим

19.05.2020 12:32
Гость

Да отменили бы уже этот масочный режим, уже понятно что он бессмысленный и не предотвращает заражение, а приносит только неудобства.

19.05.2020 12:34
- гость -


19.05.2020 12:32
Гость
Это Вам этот закон приносит неудобства, а производителям и продавцам масок, он приносит прибыль и хорошую прибыль...

19.05.2020 12:49
- гость -

смысл этой показухи?

19.05.2020 12:55
- гость -

я считаю масочный режим и дистанцирование ПОЛЕЗНЫ.
Если хотя бы 90% людей В ПОМЕЩЕНИЯХ будут исполнять, уже великое торможение любых ОРВИ.
а вот с перчатками уже лютый перебор.
неудобно. рукам мокро. когда снимать - все равно руки испачкаешь.

19.05.2020 13:03
- гость -

19.05.2020 12:34
- гость -
...производителям и продавцам масок, он приносит прибыль и хорошую прибыль...

автоматический аппарат, производящий 150 тысяч масок в сутки, в Китае стоит $60000. Пусть с доставкой, таможенными пошлинами и установкой обойдется в $100000. Это 7 млн рублей.
Если закладывать с каждой маски 7 рублей чистой прибыли (себестоимость 3 рубля, продажа по 10 рублей), это даст 1 млн прибыли в день. Отобьется за неделю.

Эти цифры были известны с самого начала.
Если в администрации были люди с коммерческой жилкой, организовали бы производство. На 700 млн рублей закупили бы оборудование, приносящее 100 млн прибыли в день. И бюджет края бы наполнился, и заполонили бы все масками по 10 рублей, и в другие регионы по 15 продавали бы .
Но нет, задача администрации карать, наказывать, контролировать, регулировать.

19.05.2020 13:05
- гость -

...А у нас в кукольные театры по миллиарду закапывают, да по 2 миллиарда в долгострои на пл. Октября.
Решение посильное, прибыли зашкаливают.

19.05.2020 13:31
Олеся

Штрафы помогут дисциплинировать граждан.

19.05.2020 13:33
- гость -


19.05.2020 13:03
- гость -
капец, у вас с экономикой нелады... Рынок перенасыщен этими масками. Кто их покупает, если носят только 30%? При том, что используют одноразовые не как одноразовые. Вам этот аппарат отбивать три-четыре эпидемии придется. А нет их в аптеках, потому что их скупили пронырливые мамкины "бизнесмены", что продавали по 100р. у метро. Есть маски, есть, не беспокойтесь.

19.05.2020 13:40
Alex1976

19.05.2020 13:31
Олеся

УК РФ Статья 179 "Принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения", штраф принуждает меня покупать маску. Надеюсь доходчиво.

19.05.2020 13:41
- гость -


19.05.2020 13:31
Олеся
а вы, видать, из этих...

19.05.2020 14:02
- гость -

19.05.2020 13:41
- гость -

Да какая разница, из этих Олеся, не из этих. Но она права. Точка.

19.05.2020 14:20
гость

Ну чего то не сложилось со штрафами, в Москве закон принят, у нас нет, а ст. 20.6.1 применять к маскам не решаются почему то. Похоже потому, что она к маскам не подходит. Решили на магазины надавить, чтобы не обслуживали

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