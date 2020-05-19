Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Уже неделю Алтайский край живет при масочном режиме. На дверях магазинов в Барнауле висят строгие предупреждения, что без индивидуальных средств защиты покупателей не обслуживают. Аудионапоминания о необходимости носить маски звучат в торговых центрах и общественном транспорте. Но если в первые дни большинство барнаульцев послушно выходили из дома "во всеоружии", то сейчас горожане, несмотря на призывы, отказываются от них – мол, жарко, неудобно и "а чего мне за это будет-то?". И в торговых точках, кстати, тех самых, где висят строгие объявления, покупателей без масок тоже обслуживают. Корреспондент amic.ru прогулялась по крупным магазинам Барнаула, и посмотрела, как в городе соблюдают масочный режим.
Комментарии
Хорошая информация, чтобы знать, какие магазины не смогут обслужить без масок. Интересно, что некоторые магазины требуют еще и перчатки, хотя это указом губернатора не предусмотрено. Надо заранее знать такие магазины
Сообщите крупные магазины, которые в дополнение к масочному, ввели еще и перчаточный режим
Да отменили бы уже этот масочный режим, уже понятно что он бессмысленный и не предотвращает заражение, а приносит только неудобства.
19.05.2020 12:32
Гость
Это Вам этот закон приносит неудобства, а производителям и продавцам масок, он приносит прибыль и хорошую прибыль...
смысл этой показухи?
я считаю масочный режим и дистанцирование ПОЛЕЗНЫ.
Если хотя бы 90% людей В ПОМЕЩЕНИЯХ будут исполнять, уже великое торможение любых ОРВИ.
а вот с перчатками уже лютый перебор.
неудобно. рукам мокро. когда снимать - все равно руки испачкаешь.
19.05.2020 12:34
- гость -
...производителям и продавцам масок, он приносит прибыль и хорошую прибыль...
автоматический аппарат, производящий 150 тысяч масок в сутки, в Китае стоит $60000. Пусть с доставкой, таможенными пошлинами и установкой обойдется в $100000. Это 7 млн рублей.
Если закладывать с каждой маски 7 рублей чистой прибыли (себестоимость 3 рубля, продажа по 10 рублей), это даст 1 млн прибыли в день. Отобьется за неделю.
Эти цифры были известны с самого начала.
Если в администрации были люди с коммерческой жилкой, организовали бы производство. На 700 млн рублей закупили бы оборудование, приносящее 100 млн прибыли в день. И бюджет края бы наполнился, и заполонили бы все масками по 10 рублей, и в другие регионы по 15 продавали бы .
Но нет, задача администрации карать, наказывать, контролировать, регулировать.
...А у нас в кукольные театры по миллиарду закапывают, да по 2 миллиарда в долгострои на пл. Октября.
Решение посильное, прибыли зашкаливают.
Штрафы помогут дисциплинировать граждан.
19.05.2020 13:03
- гость -
капец, у вас с экономикой нелады... Рынок перенасыщен этими масками. Кто их покупает, если носят только 30%? При том, что используют одноразовые не как одноразовые. Вам этот аппарат отбивать три-четыре эпидемии придется. А нет их в аптеках, потому что их скупили пронырливые мамкины "бизнесмены", что продавали по 100р. у метро. Есть маски, есть, не беспокойтесь.
19.05.2020 13:31
Олеся
УК РФ Статья 179 "Принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения", штраф принуждает меня покупать маску. Надеюсь доходчиво.
19.05.2020 13:31
Олеся
а вы, видать, из этих...
19.05.2020 13:41
- гость -
Да какая разница, из этих Олеся, не из этих. Но она права. Точка.
Ну чего то не сложилось со штрафами, в Москве закон принят, у нас нет, а ст. 20.6.1 применять к маскам не решаются почему то. Похоже потому, что она к маскам не подходит. Решили на магазины надавить, чтобы не обслуживали