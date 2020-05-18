Половина российских девелоперов может не сдать новостройки вовремя. Застройщики заявляют о финансовых проблемах, которые влияют на ход работы, пишет "Алтайский портал недвижимости".

Задержки будут обусловлены режимом самоизоляции, который обвалил объем продаж, а также ростом цен на строительные материалы. Процесс уже начался и в Барнауле: несколько застройщиков перенесли сроки сдачи на год. Среди них – жилая высотка на ул. Гоголя, 46а, ЖК "Юбилейный" на ул. Юрина, 168к, ЖК "Спорт-Сити".

Кроме того, в городе есть объекты, строительство которых и без кризиса велось медленно: ЖК "Нагорный" на ул. Аванесова, 44, ЖК "Мечта" на Змеиногорском тракте, 82, 10-этажка на ул. Песчаной, 190, ЖК "Полярная звезда", дом на пр. Ленина, 195а.