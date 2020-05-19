Фото: instagram.com/ladygaga

Фанаты Леди Гаги ждут выхода нового альбома певицы. На пластинке будут треки, записанные совместно с Арианой Гранде и Элтоном Джоном. А пока звезда радует поклонников снимками, находясь на карантине.

Накануне Гага опубликовала селфи, на котором она позирует без макияжа и с розовыми волосами – такую яркую прическу она сделала для съемок обложки свежей пластинки.

Как уже сообщал amic.ru, в феврале к 15-летнему юбилею YouTube издание Newsweek составило список наиболее популярных видео в истории видеохостинга. Клип Леди Гаги Bad Romance признан самым популярным видео 2010 года.

Абсолютным же рекордсменом стал южнокорейский исполнитель Psy. Его клип на песню Gangnam Style лидировал по количеству просмотров пять лет – с 2012 по 2016 год включительно, став первым роликом, который посмотрели больше миллиарда раз.