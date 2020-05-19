Около 70 коробок с чаем, кофе и сладостями передадут медикам Барнаула, Рубцовска, Камня-на-Оби, которые занимаются лечением коронавирусных больных. Помощь оказывает "Единая Россия" в рамках акции "#CпасибоВрачам", сообщает пресс-служба партии.
Первые наборы продуктов получили сотрудники Краевого госпиталя для ветеранов войн, где с 25 апреля разместился госпиталь для больных COVID-19. Коробки привезла заместитель председателя комитета Алтайского краевого Заксобрания по здравоохранению и науке, координатор партийного проекта "Крепкая семья" Ирина Солнцева. Она подчеркнула, что партия по всей стране взяла на себя ответственность помогать сотрудникам медучреждений, которые работают изолированно в режиме госпиталя, и, конечно, их семьям.
"Продуктовые наборы к чаю, в состав которых входят черный и зеленый чай, кофе, шоколад, печенье, конфеты и джем – это повод еще раз сказать спасибо нашим врачам, стоящим на передовой в борьбе с коронавирусом", – сказала депутат.
Она подчеркнула, что медработники и профессионально, и морально высоки – в крае не было ни одного случая отказа от работы в "красной зоне". При этом им приходится оставлять семьи на долгий срок.
"Кто-то оставил дома двоих детей, у кого-то у ребятишек ЕГЭ, у других дома остались престарелые родители, или не вспаханный огород. Мы – депутатский корпус ЕР – стараемся сегодня взять на себя все эти заботы, чтобы наши врачи могли спокойно работать, не переживая за своих родных", – подчеркнула она.
В Рубцовске продуктовые наборы получат врачи инфекционного госпиталя на базе городской больницы № 3 и инфекционного отделения Рубцовской ЦРБ, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. В Камне-на-Оби – врачи Центральной районной больницы.
Секретарь Каменского отделения ЕР, депутат АКЗС Алексей Найден добавил, что врачи, средний и младший медперсонал находятся на передовой, рискуя жизнью и здоровьем. Для питания сотрудников больницы нельзя задействовать бюджетные средства, поэтому и появилась такая инициатива.
Комментарии
Тошнотная патока от Едра. Написали бы как Едро запрещает больницам принимать помощь от профсоюза врачей. Как врачей пытаются запугать.
Зачем им продуктовые наборы???
Дайте лучше врачам эквивалент в деньгах и они сами решат, что им купить и на что потратить. А так эта партия не может, т. к. данные наборы скорее всего добровольно принудительно попросили у предпринимателей
19.05.2020 10:24
- гость -
Зачем им продуктовые наборы???
Дайте лучше врачам эквивалент в деньгах и они сами решат, что им купить и на что потратить. А так эта партия не может, т. к. данные наборы скорее всего добровольно принудительно попросили у предпринимателей
А при таком раскладе,разве есть разница (скорее всего добровольно принудительно попросили у предпринимателей),где и как и у кого, взят товар или деньги.