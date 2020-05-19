Около 70 коробок с чаем, кофе и сладостями передадут медикам Барнаула, Рубцовска, Камня-на-Оби, которые занимаются лечением коронавирусных больных. Помощь оказывает "Единая Россия" в рамках акции "#CпасибоВрачам", сообщает пресс-служба партии.

Первые наборы продуктов получили сотрудники Краевого госпиталя для ветеранов войн, где с 25 апреля разместился госпиталь для больных COVID-19. Коробки привезла заместитель председателя комитета Алтайского краевого Заксобрания по здравоохранению и науке, координатор партийного проекта "Крепкая семья" Ирина Солнцева. Она подчеркнула, что партия по всей стране взяла на себя ответственность помогать сотрудникам медучреждений, которые работают изолированно в режиме госпиталя, и, конечно, их семьям.

"Продуктовые наборы к чаю, в состав которых входят черный и зеленый чай, кофе, шоколад, печенье, конфеты и джем – это повод еще раз сказать спасибо нашим врачам, стоящим на передовой в борьбе с коронавирусом", – сказала депутат.

Она подчеркнула, что медработники и профессионально, и морально высоки – в крае не было ни одного случая отказа от работы в "красной зоне". При этом им приходится оставлять семьи на долгий срок.

"Кто-то оставил дома двоих детей, у кого-то у ребятишек ЕГЭ, у других дома остались престарелые родители, или не вспаханный огород. Мы – депутатский корпус ЕР – стараемся сегодня взять на себя все эти заботы, чтобы наши врачи могли спокойно работать, не переживая за своих родных", – подчеркнула она.

В Рубцовске продуктовые наборы получат врачи инфекционного госпиталя на базе городской больницы № 3 и инфекционного отделения Рубцовской ЦРБ, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. В Камне-на-Оби – врачи Центральной районной больницы.

Секретарь Каменского отделения ЕР, депутат АКЗС Алексей Найден добавил, что врачи, средний и младший медперсонал находятся на передовой, рискуя жизнью и здоровьем. Для питания сотрудников больницы нельзя задействовать бюджетные средства, поэтому и появилась такая инициатива.