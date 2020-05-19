Смертельное ДТП произошло в Быстроистокском районе Алтайского края вечером 18 мая. Подробности сообщают в региональном ГУ МВД.

По предварительной версии, нетрезвая 26-летняя женщина, управляя "семеркой", выехала на встречную полосу на дороге Быстрый Исток – Верх-Озерное и врезалась в мотоцикл под управлением 17-летнего парня.

В результате дорожно-транспортного происшествия 10-ти и 11-летний мальчики, которые находились в люльке, скончались на месте. Водитель мотоцикла получил различные травмы, молодого человека госпитализировали. Также пострадала его 17-летняя пассажирка. Ей помощь оказали на месте.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.