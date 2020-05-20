А ведь самые красивые девушки живут в Барнауле. И не думайте спорить с этим. Как тюльпаны, ирисы, пионы, с наступлением тепла красавицы выплескивают на улицу краски упрямого счастья, вечной молодости, легкого дыхания. И вот – и без того теплый воздух становится плотным, жарким. И сразу же в мире, который не нами создан, все становится на свои места. Смотрите фоторепортаж amic.ru, любуйтесь красивыми девушками и помните: впереди три месяца прекрасного лета.
P.S. В этом тексте специально нет ни слова об изоляции и "короне". Они всем надоели.
Комментарии
Вопросов нет. Собаки у девиц классные.
шлюх то уберите которые за деньги со знакомств))) убогие газетенки
Как говорят: Собрать бы их всех оптом, да в розницу, в розницу...
- где маска, Зин?
Не тех девчонок вы фотаете, ох не тех...
Последнее фото? Самые красивые девчонки нашего города?
Автор, ты сексуально объективизируешь женщин в 2020? Уважаемое издание, а на деле не лучше форума Двач
20.05.2020 10:53
ааа
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а это которые?? я вот не знаю.. )))))
У автора какой то, мягко говоря, извращенный вкус.
Гы... те, которые без собак, в руках держат либо телефоны, либо жратву...
Нытики. Совсем женщины перестали их волновать.
Подавай только навязанные в журналах формы и перекрашенные лица.
Если ты понравишься девушке, то и взгляд ее увидишь другой, и нежность ее почувствуешь, и ощутишь, что такое женская ласка.
А если смотря на девушку только ныть, что у одной это не нравиться, у другой то не нравится, то так и пройдет жизнь евнухом.