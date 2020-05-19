Менеджер Полины Гагариной не стала опровергать слухи о том, что певица разводится с мужем Дмитрием Исхаковым, сообщает портал Teleprogramma.pro.
Однако и подтверждения раскола в семье, даже косвенного, журналисты не получили.
"Если Полина захочет сделать заявление, она обязательно опубликует его в своих аккаунтах в том виде, в котором информация будет передана без искажений, – констатировала Наталья Мостакова. – На данный момент это все, что я могу сообщить".
Ранее СМИ писали о том, что у Гагариной и Исхакова якобы назрел конфликт, который они могут разрешить с помощью развода. Информацию об этом ни исполнительница, ни ее супруг не комментировали.
Комментарии
такой ответ можно было и не публиковать
Молодая, красивая, обеспеченная - зачем ей балласт в виде мужа) Терпеть его капризы и недовольное лицо? Правильно и сделала, что развелась.
ну вот кому это интересно???
Ну мы в свою очередь можем ей рекомендовать нашего АБОРИГЕНА, он парень видный, во всем разбирается, правда дерский как....Но это будет их изюминкой. Стыдно поди за него не будет.
держите нас в курсе ее всех дел!