Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев проверил, как в Барнауле идет ремонт дорог в рамках нацпроекта "БКАД". По словам министра, качество работ должно быть более высокого уровня. Для этого будет осуществляться еще больший контроль со стороны заказчиков, специалистов по качеству и общественности.

Как сообщает пресс-служба регионального Минтранса, в конце прошлой недели комиссия, в которую вошли представители городской администрации, Алтайавтодора и строительного контроля, посетила несколько объектов в барнаульской агломерации. В результате проверки были обнаружены несколько важных недочетов. Так, на улице Северо-Западной подрядчику было рекомендовано привести в порядок съезды к предприятиям, а также устранить неоднородность состава асфальтобетона. На улице Магистральной обнаружены дефекты на выравнивающем слое покрытия асфальта.

Кроме того, как отметила комиссия во главе с министром, подрядчикам необходимо подготовить схемы организации дорожного движения. На улице Северо-Западной, Магистральной, а также на дороге, ведущей к Научному городку, выявлены замечания – недостаточная световозвращаемость знаков и количество конусов.

"Все обнаруженные дефекты подрядчики обязуются устранить в течение недели, после чего мы обязательно отправим в эти точки наших специалистов и проверим исполнение. Такие выезды будут проводиться чаще, чем в прошлые годы, я и дальше буду выезжать и лично контролировать результаты вырубок, взятых в местах, которые вызывают у меня сомнения. Сегодня так и было сделано. На данный момент ко всем подрядным организациям, осуществляющим работы на объектах в рамках нацпроекта в краевой столице, есть вопросы и у специалистов, и у жителей, я это также вижу и обращаю внимание. После 1 июня планируется выехать на объекты прошлых лет, где были обнаружены недочеты в ходе комиссионных выездов в течение апреля-мая этого года, и проверить, как подрядчики устранили замечания заказчиков", – подчеркнул министр.

Отметим, что к работе ряда подрядных организаций у общественников и властей были вопросы и раньше. Только прошлым летом было выявлено несколько десятков недочетов. Поскольку дороги в рамках проекта "Безопасные качественные автомобильные дороги" находятся на гарантии в течение 5 лет, подрядчик обязан устранить все недочеты за свой счет. В этом году в рамках нацпроекта в Алтайском крае будут отремонтированы 72 дороги регионального и межмуниципального значения. Также 35 улиц в Барнауле, 11 в Бийске и еще 9 в Новоалтайске.