Около 50 новых автомобилей Toyota Camry заметил местный житель на территории лесного участка рядом с озером Смолино, сообщает портал 74.RU. Необычный автопарк он зафиксировал на камеру и выложил видеоролик в интернет.
Журналисты выяснили, что черные Toyota Camry были закуплены правительством Челябинской области для обеспечения проведения саммитов ШОС и БРИКС.
56 автомобилей общей стоимостью почти 120 млн рублей приобрели на замену отработавшему свой срок автопарку.
"Около 50% автопарка – автомобили с пробегом более 200 000 км, старше 10 лет, – объяснили региональные власти. – Затраты на их ремонт и содержание сопоставимы, а иногда и превышают рыночную стоимость этих автомобилей".
Однако теперь дорогая техника простаивает без дела под открытым небом. Место хранения выбрали так для того, чтобы автомобили были под охраной, пояснили в областном правительстве.
Новые автомобили в дальнейшем планируют использовать "при обеспечении иных протокольно-организационных мероприятий", уточнил представитель властей.
В числе таких случаев назвали транспортное обслуживание органов власти, подведомственных учреждений, а также предоставление автотранспорта на культурные и спортивные мероприятия.
Комментарии
Ну да! Что, неужели смогут в этот раз подготовить город?
Отстоят, спишут, продадут по своим))
а как-же патриотизм, лады-калины?!?!?!
Или всётаки патриотизм это для лохов, а для нужнх людей импортные удобные и хорошие камри?