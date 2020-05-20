В Кремле рассматривают возможность проведение Парада Победы и голосования по поправкам в Конституцию в один день. Об этом со ссылкой на источник сообщает РБК.
По словам собеседника издания в Минобороны, основной датой, которая рассматривается для проведения Парада Победы, является 24 июня. А источники, близкие к Кремлю, рассказали, что эта же дата перспективна для проведения голосования по поправкам в Конституцию.
Отмечается, что окончательное решение по этому вопросу не принято и будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Проведение парада и голосования в один день, по словам одного из источников, будет удобно тем, что в этом случае 24 июня объявят выходным днем.
Ранее amic.ru писал о том, что из-за распространения коронавирусной инфекции Парад Победы решили перенести. В качестве возможных дат для его проведения рассматривали 24 июня (в этот день в 1945 году прошел Парад Победы на Красной площади) и 3 сентября (день окончания Второй мировой войны).
Комментарии
В БарнАуле строевых частей нет
Соответственно ни парада ни поправок не будет
А как же менты и мчс они очень строевые, а приставы - самые строевые!
кто про что, а вшивый про баню
Даешь доступную (не для всех) медицину и образование вместо бесплатных! Скорей голосуйте, а то мы Крым отдадим если поправки не пройдут.
сколько денег опять вбухают в вовкины игрушки! лучше людям раздайте, многим есть не на что!
Легкость с которой профукиваются деньги налогоплательщиков просто поразительна.
Какой то сюр. Чем дальше тем хуже.
20.05.2020 11:08
- гость -
Как при чем?! За ваш счет банкет накрывают, и согласитесь глупо было бы вас не пригласить. Приходите конечно
Москва 500 миллионов рублей потратила на разгон облаков на 9 мая....
Ща ещё 500 миллионов потратят..., итого ОДИН МИЛЛИАРД.
А для людей денег НЕТ.
Это всё что нужно знать о нынешней власти...
Она хотела жить на Манхеттене,
Но дома ждет её пакет в пакете с пакетами