В ряде регионов России туристический сектор начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня. На первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией, коттеджи и арт-отели, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Что касается поэтапного выхода у нас в стране, мы смотрим на летний сезон с большим оптимизмом. С 1 июня в большинстве регионов начнется первый этап выхода из карантинных мер. Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, докручиваем мелочи, нюансы", – цитирует Догузову ТАСС.
По ее словам, правила в регионах могут отличаться. В течение 10 дней они будут обсуждаться с местными властями, но уже установлено, какие заведения будут открываться в первую очередь.
Ранее amic.ru писал о том, что экс-глава "Алтайтурцентра" Татьяна Сажаева считает необходимым открыть турсезон на Алтае с 1 июня. Она уверена, что бизнесмены смогут обеспечить безопасность посетителей.
Комментарии
Пусть экс-глава дойдет до БСМП и убедит их открыться ...
самое время, 300 тыщ зараженный в стране и судя по всему это еще не вечер
Сколько человек закрыто в БСМП? Вероятно они пропустят открытие туристического сезона...
Пусть открывают сезон. Поедут отдыхающие. Потом иски к турбизнесу, что заразили. Попробуй доказать, что чел заболел не от твоих услуг. Отнимут отель, чтобы заплатить пострадавшим.
Она уверена, что бизнесмены смогут обеспечить безопасность посетителей.
Вот недавно АМИТЕЛ писал о вспышке COVID-19 в компании "Эвалар".
Это компания, которая ориентирована на поставку антисептиков и лекарственных препаратов , включая противовирусные средства, где соблюдают все меры предосторожности.
И...