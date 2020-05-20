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Туризм начнут поэтапно выводить из карантина с 1 июня

, ИА "Амител"
В регионах ограничения будут сниматься в зависимости от ситуации
Фото: ermak-sib.ru

Фото: ermak-sib.ru

В ряде регионов России туристический сектор начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня. На первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией, коттеджи и арт-отели, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Что касается поэтапного выхода у нас в стране, мы смотрим на летний сезон с большим оптимизмом. С 1 июня в большинстве регионов начнется первый этап выхода из карантинных мер. Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, докручиваем мелочи, нюансы", – цитирует Догузову ТАСС

По ее словам, правила в регионах могут отличаться. В течение 10 дней они будут обсуждаться с местными властями, но уже установлено, какие заведения будут открываться в первую очередь. 

Ранее amic.ru писал о том, что экс-глава "Алтайтурцентра" Татьяна Сажаева считает необходимым открыть турсезон на Алтае с 1 июня. Она уверена, что бизнесмены смогут обеспечить безопасность посетителей. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

20.05.2020 11:03
Ветеран ЦРБ

Пусть экс-глава дойдет до БСМП и убедит их открыться ...

20.05.2020 11:09
-гость-

самое время, 300 тыщ зараженный в стране и судя по всему это еще не вечер

20.05.2020 11:11
- гость -

Сколько человек закрыто в БСМП? Вероятно они пропустят открытие туристического сезона...

20.05.2020 11:28
- гость -

Пусть открывают сезон. Поедут отдыхающие. Потом иски к турбизнесу, что заразили. Попробуй доказать, что чел заболел не от твоих услуг. Отнимут отель, чтобы заплатить пострадавшим.

20.05.2020 11:33
- гость -

Она уверена, что бизнесмены смогут обеспечить безопасность посетителей.

Вот недавно АМИТЕЛ писал о вспышке COVID-19 в компании "Эвалар".
Это компания, которая ориентирована на поставку антисептиков и лекарственных препаратов , включая противовирусные средства, где соблюдают все меры предосторожности.
И...

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