Бэтмен, Небула, Даша-путешественница и Тигруля. В Барнауле раздают котят-супергероев

В Барнауле бесплатно раздают котят, которые, по заверениям хозяйки, обладают сверхъестественными способностями. Объявление размещено на площадке "Юла".

"Их хотели выкупить мировые лаборатории по изучению супергероев, за них боролись лучшие кошатники Барнаула, а Некто предлагал взамен хотя бы одного котенка из этой стаи уйти с поста президента", – указывает в описании женщина.

Всего раздают четверых котят – одного мальчика и трех девочек. Каждый из них обладает своими суперспособностями. Например, черненький Бэтмен, названный в честь известного супергероя, превращается в летучую мышь, а девочка по имени Даша-путешественница "умеет танцевать во сне и убивать своим писком все живое". Другая маленькая кошечка, названная Тигрулей, по словам хозяйки, в первые две недели уже поймала мышь.

"Малышка Небула, названная в честь героини комиксов Марвел из-за схожести с ней, уже начала искать камни бесконечности, чтобы уничтожить злейших врагов кошек – огурцы и тапки хозяев, – говорит автор объявления.

При этом за своих котят со сверхспособностями женщина не просит ни рубля, поскольку справиться с их силой могут лишь люди с самыми чистыми намерениями.