Июнь в Алтайском крае будет теплее обычного

Июнь 2020 года в Западной Сибири, в том числе и в Алтайском крае, будет теплее нормы, сообщает "Российская газета" со ссылкой на завлабораторией Гидрометцентра РФ Людмилу Паршину.

По ее словам, в регионах Западной Сибири средние температурные показатели в первый летний месяц будут больше на один-два градуса. Таким образом, среднемесячная температура в июне может приблизиться к отметке +20 градусов при норме почти +18°С.

При этом ранее Гидрометцентр России опубликовал прогноз осадков на июнь. По данным метеорологов, дождей в этом месяце будет больше обычного примерно на 20-30%.

Как ранее сообщал amic.ru, в этом году в Алтайском крае выдался необычайно жаркий май. Столбики термометров колеблются в районе 30 градусов, а МЧС объявило в регионе штормовое предупреждение до 20 мая.