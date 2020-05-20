Сюжет о подготовке Белокурихи к приему туристов вышел на Первом канале

В эфире программы "Док-Ток" на Первом канале ведущий Александр Гордон обсудил летний отдых с представителями туриндустрии и другими экспертами. Они поговорили о том, когда откроется летний сезон, каким он будет, смогут ли россияне посетить любимые курорты и как туркластер готовится к приему посетителей.

По видеосвязи к беседе присоединился заместитель генерального директора по стратегическому развитию акционерного общества "Курорт Белокуриха" Олег Акимов. Он рассказал о том, что курорт уже готов принимать гостей, на летний сезон продано более 50% путевок. По словам Акимова, у 16 санаториев уже есть медицинская лицензия и все они ждут туристов, пишет официальный сайт региона.

Напомним, ранее руководитель управления Роспотребнадзора региона Ульяна Калинина рассказала, что открыться санатории смогут только тогда, когда снизится уровень заболеваемости.