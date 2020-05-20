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Сюжет о подготовке Белокурихи к приему туристов вышел на Первом канале

, ИА "Амител"
На лето продано уже больше половины путевок
Фото: sanatoria.ru

Фото: sanatoria.ru

В эфире программы "Док-Ток" на Первом канале ведущий Александр Гордон обсудил летний отдых с представителями туриндустрии и другими экспертами. Они поговорили о том, когда откроется летний сезон, каким он будет, смогут ли россияне посетить любимые курорты и как туркластер готовится к приему посетителей. 

По видеосвязи к беседе присоединился заместитель генерального директора по стратегическому развитию акционерного общества "Курорт Белокуриха" Олег Акимов. Он рассказал о том, что курорт уже готов принимать гостей, на летний сезон продано более 50% путевок. По словам Акимова, у 16 санаториев уже есть медицинская лицензия и все они ждут туристов, пишет официальный сайт региона.  

Напомним, ранее руководитель управления Роспотребнадзора региона Ульяна Калинина рассказала, что открыться санатории смогут только тогда, когда снизится уровень заболеваемости. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

20.05.2020 16:38
- гость -

Мир сошёл с ума...

20.05.2020 16:51
- гость -

Санатории пусть скинутся и построят у себя там аэропорт и ж/д. А то через Барнаул ведь все поедут. А в Барнауле эпидобстановка и так аховая.

20.05.2020 16:54
Триаго

Деньги важней человеческих жизней. Ничего удивительного, впрочем.

20.05.2020 16:58
- гость -


20.05.2020 16:38
- гость -
Вы правы! Мир сошел с ума с этим вирусом! Все разговоры только о нем! Жить надо и не заморачиваться по пустякам!

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