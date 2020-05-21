Людей эвакуировали при пожаре в барнаульской многоэтажке

Пожарные эвакуировали жильцов многоэтажки при пожаре в доме № 50а на улице Советской Армии в Барнауле, сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Возгорание началось с электрощитовой, расположенной в подъезде на втором этаже дома. Огонь охватил проводку, что привело к сильному задымлению.
Чтобы не создавать угрозу здоровью людей из-за дыма, их вывели на улицу. Пламя потушили. По предварительной информации, пострадавших нет.
Видеозапись, на которой видны клубы дыма и спешащие к месту ЧП пожарные автомобили, опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
Комментарии
Оператору бы НЛО снимать бы.Классно бы вышло!