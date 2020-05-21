Жимолость поспела в Алтайском крае раньше, чем обычно

Жители Алтайского края в социальных сетях делятся фотографиями поспевшей жимолости. Как сообщает "Бийский рабочий", в этом году первая ягода поспела на три недели раньше, чем обычно.

Эта ягода считается одной из самых полезных. В ней много витамина С и антиоксидантов.

В частности, жимолость рекомендуют принимать в пищу людям, у которых есть проблемы со зрением.

Антиоксидант защищает белковую структуру глаза, которая разрушается под воздействием света или из-за длительного сидения за монитором.