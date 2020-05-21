Жимолость поспела в Алтайском крае раньше, чем обычно

Жители Алтайского края в социальных сетях делятся фотографиями поспевшей жимолости. Как сообщает "Бийский рабочий", в этом году первая ягода поспела на три недели раньше, чем обычно.
Эта ягода считается одной из самых полезных. В ней много витамина С и антиоксидантов.
В частности, жимолость рекомендуют принимать в пищу людям, у которых есть проблемы со зрением.
Антиоксидант защищает белковую структуру глаза, которая разрушается под воздействием света или из-за длительного сидения за монитором.
Комментарии
Садоводы региона уже приступили к сбору ягод
Это торопятся кто на продажу, рвут едва посинеет. не ждут когда полностью поспеет, слаще станет.
А на каракольских озерах только в августе спеет...
если не успеешь. осыпется от ближайшего крупного дождя
плавали/знаем
в выхи нужно собрать
смотря какой сорт. у нас один куст быстро осыпается. а другой стоит вообще не падает
Ну вот, щас полегче будет. Жимолость, крапивка, травка, корешки. Не сдохнем с голоду
Сорт "Веретено" поспел, Литровую баночку собрали вчера в саду у себя