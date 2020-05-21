Фальшивомонетчики обманули жителей Алтая на 101 тысячу рублей

В первом квартале 2020 года в регионе изъяли из обращения 24 поддельные купюры, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В общей сложности фальшивомонетчикам удалось обмануть местных жителей на 101 тысячу рублей. Это в три раза меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Так, с января по март прошлого года выявлена 101 поддельная банкнота на 303 000 рублей.

Примечательно, что за год доля поддельных купюр номиналом в 5000 выросла почти на 30%. Если годом ранее их было 49,5%, то теперь – 79% от общего числа выявленных фальшивок.

С признаками подлинности банкнот можно ознакомиться на сайте Банка России www.cbr.ru и в новой версии мобильного приложения "Банкноты Банка России".

С его помощью можно определить наличие ряда защитных признаков купюр, в том числе банкнот 1000, 5000 рублей модификации 2010 года и купюры номиналом 2000 рублей.

Приложение доступно на любом мобильном устройстве. Если остаются сомнения в подлинности банкноты, можно обратиться в ближайший офис любого банка за бесплатной экспертизой.

Ранее amic.ru рассказывал, как отличить фальшивые 1000 и 5000 рублей от настоящих.