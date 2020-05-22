Будут покупать штаны, а не авто. Автодилеры о том, как упали продажи машин в пандемию

Россияне массово отказываются от покупки авто во время пандемии. В апреле спрос на новые автомобили упал на рекордные 72,4%, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Барнаульские автоцентры подтверждают: машины стали покупать значительно реже. Они рассказали amic.ru, когда ситуация начнет налаживаться и стоит ли отложить покупку и подождать выгодного момента тем, кто планировал приобрести авто.

Тяжелейший спад

Алтайские дилеры потеряли в продажах не так сильно, как их коллеги из европейской части России. По данным "Автостата", в регионе спрос упал на 33%. В апреле 2020 года жители края купили 608 новых машин: на 300 меньше, чем в прошлом году. При этом в других крупных сибирских городах падение оказалось серьезнее: в Новосибирске – на 48%, в Красноярске – на 44%, в Омске – на 38%. Всего авторынок Сибири в апреле "просел" на 40%.

Официальный дилер автомобилей Toyota и Lexus в Барнауле рассказал amic.ru, что падение все равно оказалось ощутимым, но конкретных цифр в компании не назвали. А директор автоцентра "Юг", который является официальным дилером Lada, пояснил: ситуация плоха тем, что обычно апрель – пиковый месяц продаж.

"В апреле традиционно покупают гораздо больше машин, чем в другие месяцы. А в этом году он у нас получился провальным – продажи очень сильно упали. Причины всем понятны и от них никуда не денешься", – подчеркнул директор "Юга" Максим Янченко.

Директор автоцентра "Реал" Александр Частухин рассказал amic.ru, что продажи автомобилей KIA в апреле 2020 года упали на 63% по сравнению с прошлым годом, Subaru – на 75%, а Mazda – на 60%.

"На восстановление уйдет несколько лет"

В мае ситуация, пусть и медленно, начинает улучшаться, отметили автодилеры. В автоцентре Toyota и Lexus подчеркнули, что приток клиентов увеличивается по мере того, как возобновляют свою работу предприятия края. При этом в компании отметили, что до прежних объемов продаж еще очень далеко.

"Люди начинают понемногу успокаиваться и понимать, что кризис кризисом, а жизнь продолжается, и ездить на чем-то надо", – объяснил директор автоцентра "Первый номер" Александр Гостев.

В компании "Реал" также подтвердили, что по сравнению с апрелем динамика продаж в мае выглядит гораздо лучше. Только радоваться пока нечему: месяц дилер планирует закрыть с падением продаж на 55%.

"Я думаю, что по-настоящему из ситуации мы начнем выходить не раньше октября, если не случится новой волны вируса. Продажи будут расти только тогда, когда вновь начнет двигаться экономика. Вот тогда мы, может, и увидим какие-то просветы. А чтобы рынок глобально восстановился хотя бы до показателей 2019 года, я думаю, понадобится несколько лет", – рассказал Частухин.

О дефиците автомобилей барнаульские дилеры не говорят: предложение сейчас опережает спрос. Лишь в автоцентре "Юг" допустили, что через какое-то время клиентам могут быть недоступны определенные расцветки и комплектации машин Lada, из-за того что производство на "АвтоВАЗе" останавливалось.

Сначала будут покупать штаны, а не машины

Дилеры не скрывают, что основная и самая очевидная причина – снижение покупательной способности у людей. Многие сейчас не могут работать и потеряли в доходах, им сейчас просто не до машин. По словам директора "Реала", даже после кризиса люди сначала будут решать куда более приземленные задачи, чем покупка нового автомобиля.

"Сейчас клиенты не готовы покупать авто. Они считают деньги и думают о других вещах. Люди сначала будут думать о том, как купить себе одежду и собрать детей в школу. А затем уже искать возможности копить на машину или брать кредит", – рассказал Частухин.

Еще одной проблемой стало то, что теперь население куда меньше может рассчитывать на поддержку банков, отметил директор автоцентра "Юг".

"У многих нет больших накоплений. А в условиях пандемии залезать в кредиты они не хотят. Да и банки ужесточили требования к заемщикам, что еще усугубило падение продаж авто", – подчеркнул Максим Янченко.

Подтверждают это и данные Объединенного кредитного бюро, согласно которым выдача автокредитов в России за время самоизоляции сократилась в пять раз.

Но даже те, кто может позволить себе покупку, во время самоизоляции откладывают ее, отметили автодилеры. Как пояснили в автоцентре Toyota, в начале самоизоляции салоны оказались закрыты, а компании пришлось оставить только онлайн-продажи. Покупать машину, на которой не удалось сначала даже прокатиться, барнаульцы оказались не готовы.

Сейчас автосалоны могут работать и принимать посетителей, но тест-драйвы все еще запрещены: если в машине будут находиться покупатель и продавец, соблюдать безопасную дистанцию не получится.

"У человека меньше желания покупать автомобиль, если он не может прийти, сесть в него и прокатиться. Дистанционно покупать машины большинство клиентов пока не готово", – согласился Максим Янченко.

Покупай, пока не подорожало

При этом тем, кто уже определился с выбором и готов тратить деньги, дилеры рекомендуют не затягивать и покупать машину сейчас. В дальнейшем цены на авто будут расти: из-за увеличения повышения курса доллара удержать их на прежнем уровне не удастся.

Кроме того, в автоцентре Toyota и Lexus пояснили, что нынешние скидки будут действовать лишь до конца мая. Останутся они в дальнейшем и появятся ли в ближайшее время новые, пока непонятно.

О грядущем подорожании рассказали и другие автодилеры Барнаула. Александр Частухин предложил тем, кто сомневается в покупке авто сейчас, просто взглянуть, как менялись цены за последние годы.

"Стоимость автомобилей с 2014 года выросла почти в два раза – на 93%. Если вы уже решили, что вам нужна машина, брать ее нужно сейчас. В дальнейшем автомобиль будет стоить только дороже", – объяснил гендиректор "Реала".

Кстати, в условиях кризиса люди стали чаще делать выбор в пользу подержанных авто, подчеркнул Александр Гостев, директор автоцентра "Первый номер", который продает автомобили с пробегом.

"У нас падение не такое критичное. Я бы даже сказал, что сейчас у нас больше недостаток предложения, а не спроса. Желая сэкономить, люди чаще покупают подержанные автомобили. И, как по мне, это правильно", – добавил собеседник.

При этом он пояснил, что с покупкой тоже лучше поторопиться: вслед за подорожанием новых машин стоит ждать и роста цен на подержанные.