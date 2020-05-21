Пенсионер из ревности убил возлюбленную в Алтайском крае

Следователи предъявили 71-летнему жителю Новичихинского района обвинение в убийстве односельчанки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Следователи выяснили, что пожилой мужчина в состоянии опьянения поссорился с возлюбленной на почве ревности.

Не совладав с эмоциями, он нанес 64-летней женщине несколько ударов кочергой и металлическим совком.

Затем ревнивец схватил нож и воткнул его в шею сельчанки. Ранение стало для нее смертельным.

Обвиняемый признался в содеянном. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело передали на рассмотрение в суд.