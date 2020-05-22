В Барнауле убирают стихийный рынок с площади Спартака

Администрация Центрального района в связи с многочисленными обращениями горожан приняла решение о переносе несанкционированных торговых точек с площади Спартака. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"На территории площади Спартака массово ведется несанкционированная торговля. От этого испытывают неудобства пешеходы и пассажиры общественного транспорта. Стихийные прилавки выстраиваются на тротуаре далеко за пределами торговых мест, в зоне разворотного пункта транспорта. Подвергаются опасности и продавцы, и пешеходы", – пояснил заместитель главы администрации Центрального района города Барнаула Руслан Маршалкин.

Поскольку площадь Спартака не позволяет разместить полноценный рынок, торговые точки будут перенесены: три появятся на территории действующей торговой ярмарки на Никитина, 55, а еще две установят на пересечении проспекта Социалистического и улицы Чкалова.