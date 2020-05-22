В Барнауле убирают стихийный рынок с площади Спартака

Администрация Центрального района в связи с многочисленными обращениями горожан приняла решение о переносе несанкционированных торговых точек с площади Спартака. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
"На территории площади Спартака массово ведется несанкционированная торговля. От этого испытывают неудобства пешеходы и пассажиры общественного транспорта. Стихийные прилавки выстраиваются на тротуаре далеко за пределами торговых мест, в зоне разворотного пункта транспорта. Подвергаются опасности и продавцы, и пешеходы", – пояснил заместитель главы администрации Центрального района города Барнаула Руслан Маршалкин.
Поскольку площадь Спартака не позволяет разместить полноценный рынок, торговые точки будут перенесены: три появятся на территории действующей торговой ярмарки на Никитина, 55, а еще две установят на пересечении проспекта Социалистического и улицы Чкалова.
Комментарии
Давно пора. Молодцы.
Соглашусь с решением властей.
так было удобно: едешь на дачу, а на остановке рассады прикупил
Это Мария Ра таким образом борется с бабушками. Около Ярославны именно Мария анонимно звонит в полицию с жалобами на бабулек
Ага, по многочисленным обращениям. Кому бабки с зеленью мешают?!
Это Мария ра хочет лишнюю копейку отобрать Все им мало кому бабушки помешали
Ну и зря! Кому эти люди мешали? Наверное марийке
давно пора
за 101 км вывезти, организовав им там торговые навесы
так сделайте организованный рынок - поставьте киоски с крышей, аналогичные на титова около хорошки - и бабкам комфортней и вид лучше
22.05.2020 15:54
Filin
не кукуй, голубок, чтоб тебе ничего не прикрыли.
на фотке ярая перекупщица с ящиками помидор и огурцов
А может надо было просто упорядочить каким-нибудь образом? Запрещать ума много не надо, а вот решить проблему что бы удобно и людям торгующим, покупателям, пешеходам и транспорту, тут именно думать надо и решать.
22.05.2020 15:58
- гость -
это ты там помидоры и огурцы ящиками торгуешь? судя по твоей халдивости да.
гостю 15.56 Так там есть организованный рынок. стоят навесы, очень приличные прилавки. Их никто не убирает. Бабушки там торгуют. Речь идет о тех кто совсем на тротуар и дорогу вылезли и в основном это перекупы и торгуют они тапками и постельным бельем. А помидоры у них дороже, чем в Мария-ра. Берут они их на базе, а говорят домашние. Рассаду вы как брали, так можете и брать, но у тех кто за прилавком синеньким стоит, а не на асфальте разложился. И да это бесплатно. А то сейчас начнете аренда неподъёмная, вот они и не идут за прилавок.
Шёл 2050 год. Администрация Центрального района традиционно боролась с торговлей на площади Спартака...