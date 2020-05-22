Пассажирский самолет упал на жилой район в Пакистане. На борту никто не выжил

Самолет Airbus A320 "Пакистанских международных авиалиний" разбился недалеко от города Карачи. По информации местных СМИ, он упал на жилой район.

Данные о том, сколько человек находилось на борту самолета, разнятся. По информации авиакомпании в самолете было 98 человек, телеканал Geo.tv передает, что на борту находилось 97 человек, а агентство Bloomberg пишет о 107 вероятных жертвах.

Судно направлялось в город Карачи из города Лахор. В управлении гражданской авиации рассказали, что за минуту до крушения при посадке лайнер потерял связь с диспетчерами.

Мэр Карачи заявил, что выживших на борту нет, пишет ТАСС. Есть ли жертвы на земле, неизвестно.