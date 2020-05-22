В Республике Алтай полицейские ищут дом для пса, дослужившего до пенсии

Сотрудники Центра кинологической службы МВД по Республике Алтай ищут дом для пса, отслужившего свой срок. Условия содержания для четвероногого экс-полицейского будут проверяться.

"Восьмилетний кобель породы немецкая овчарка по кличке Сократес совместно с полицейскими осуществлял охрану общественного порядка на улицах города. По характеру и своим служебным навыкам собака отлично подойдет для охраны частного домовладения", – рассказали в МВД.

Кинологи готовы передать собаку людям, которые смогут обеспечить животному хорошее содержание. Перед передачей собаки полицейские предупреждают, что условия ее дальнейшего содержания будут проверяться.