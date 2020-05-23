Чернокожий актер в сериале о Екатерине II шокировал российских зрителей

В Америке вышел комедийный сериал "Великая", который рассказывает о юных годах будущей императрицы Екатерины Великой. Князя Ростова в картине играет темнокожий актер, а князь Орлов имеет индийские корни.
Несмотря на то, что изначально заявлено, что сериал является комедийным, российские пользователи остались недовольны подбором актеров и историческими неточностями.
"Смотрю сериал "Великая" дальше и становится только хуже. Петр III сын Петра I? Серьезно? Буффонада буффонадой, но создатели вообще даже не парились над исторической составляющей", – написал один из комментаторов.
Но были и те, кто отметил, что сериал является сатирой, в том числе и над теми, кто осуждает "расово неверный" кастинг в фильмах.
Комментарии
Есть разница? Кто только не управлял Великой Россией!
В чём проблема? Почему визги? Почему Ростов не мог быть негром? Может комментаторы считают его расово неполноценным?
И кстати, почему-то никого не смутила песня детского хора - "От тайги до британский морей - Красная Армия всех сильней".
А вот на чернокожего начали агриться. Почему? Неужели внуки фашистов или нацистов, расистов?
Пушкин же негром был, так что с неграми у нас было всё в порядке в те времена
Скоро снимут сериал где ленин будет негром а сталин китайцем трансгендером, а править они будут к примеру францией.. а чего
Совсем уже свихнулись на рассовой теме
Элементарные моменты должны соответствовать
09:39
- гость -
Пушкин же
Кстати, в сериале проскакивали слова про кишки попа и царя, но может это особенности перевода.
09:45
Игнат
Совсем уже свихнулись на рассовой теме
Если русский язык для вас не родной, тогда уж пишите - "раССовой".
23.05.2020 09:51
- гость -
23.05.2020 09:17
- гость -
Вы совсем того.... Речь то шла об исторической правде
Ждём, когда Гитлера сыграет негритоска-лесбиянка-инвалид-трансгендер..Этот сериал возможно будет комедийным
А после рекламы сериала, которую амик попытался здесь устроить, как-то даже затошнило, и даже любопытство, "а чё, там действительно так?" не сможет пересилить то отвращение, которое сейчас возникло к этому фильму...