Чернокожий актер в сериале о Екатерине II шокировал российских зрителей

В Америке вышел комедийный сериал "Великая", который рассказывает о юных годах будущей императрицы Екатерины Великой. Князя Ростова в картине играет темнокожий актер, а князь Орлов имеет индийские корни.

Несмотря на то, что изначально заявлено, что сериал является комедийным, российские пользователи остались недовольны подбором актеров и историческими неточностями.

"Смотрю сериал "Великая" дальше и становится только хуже. Петр III сын Петра I? Серьезно? Буффонада буффонадой, но создатели вообще даже не парились над исторической составляющей", – написал один из комментаторов.

Но были и те, кто отметил, что сериал является сатирой, в том числе и над теми, кто осуждает "расово неверный" кастинг в фильмах.