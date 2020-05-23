В Барнауле отменили ряд авиарейсов на май и июнь

Барнаульский аэропорт объявил об отмене ряда авиарейсов, которые должны были состояться в конце мая и начале июня. Информация об изменениях в расписании опубликована на сайте воздушной гавани.

Рейсы отменены по следующим датам:

"Уральские авиалинии", рейсы U6651/652 – 22, 24, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 3, 5 июня 2020 года; рейсы U6631/632 – 23, 26, 30 мая, 2, 6, 9 июня 2020 года; "Сибирь", рейсы S72601/2602 – 22, 24 мая 2020 года; "Аэрофлот", рейсы SU1430/1431 – 22, 24, 25 мая 2020 года; "СиЛА", рейсы СЛ47/48 – 22, 25, 27, 29 мая, 1 июня 2020 года; "КрасАвиа", рейсы ЭК83/84 – 23, 26 мая, 2 июня 2020 года; "ЮТэйр", рейсы ЮТ213/214 – 23 мая 2020 года; рейсы ЮТ183/184 – 24, 27, 31 мая 2020 года; "ИрАэро", рейсы РД225/226 – 22, 29 мая 2020 года; рейсы РД210/211 – 22, 29 мая 2020 года.

В аэропорту уточнили, что отмена рейсов произошла по решению авиакомпаний. Информацию о расписании можно получить в справочной аэропорта по телефону +7 (3852) 543009.