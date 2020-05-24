Барнаулец задержал пьяного водителя, который чуть не сбил женщину в центре города

Житель Барнаула заметил водителя, который неадекватно вел себя на дороге. Барнаулец решил проследить за тем, куда поедет подозрительный автомобиль.

На пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской водитель автомобиля ВАЗ 2110 сначала проехал на запрещающий светофор и чуть не сбил женщину, а потом выехал на полосу встречного движения. Водитель машины, которая все это время была сзади решил его задержать.

"После непродолжительной езды водитель жигулей остановился, бдительный гражданин подбежал к автомобилю и отобрал ключи. Затем он вызвал наряд полиции. По всем признакам водитель ВАЗ 2110 находился в состоянии алкогольного опьянения", — написали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".