Депутаты от ЛДПР предложили снизить возраст начисления надбавки к пенсии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главы парламентского комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
Изменения предлагается внести в закон "О страховых пенсиях" и снизить возраст получения надбавок в стопроцентном размере с 80 до 75 лет.
Как отмечается в пояснительной записке, большинство достигших этого возраста граждан имеют хронические заболевания, лечение которых требует дополнительных трат. Также авторы инициативы обратили внимание на то, что Всемирная организация здравоохранения причисляет людей, достигших 75-летия, к лицам старческого возраста.
Вступление в силу указанного Федерального закона предполагается с 1 января 2021 года.
Комментарии
Вступление в силу указанного Федерального закона предполагается с 1 января 2021 года.
я так понимаю 2021 у нас выборный год)))
ага, по новостям сразу понятно когда выборы)))))
Эти подачки не канают.
Только полная и безоговорочная отмена пенсионной реформы!
Предложить то предложили, но не сделают же. Кругом пиар
Либо отмена пенсионного возраста, либо отставка путина и роспуск "Единой России"!
Тем более, что со слов самого путина, он не президент! Он говорил, что пока президент, пенсионный возраст не поднимут, а раз пенсионный возраст подняли... Мое мнение, если бы у него была совесть и честь, то после всего произошедшего ему надо самолично уйти в отставку!