Депутаты от ЛДПР предложили снизить возраст начисления надбавки к пенсии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главы парламентского комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

Изменения предлагается внести в закон "О страховых пенсиях" и снизить возраст получения надбавок в стопроцентном размере с 80 до 75 лет.

Как отмечается в пояснительной записке, большинство достигших этого возраста граждан имеют хронические заболевания, лечение которых требует дополнительных трат. Также авторы инициативы обратили внимание на то, что Всемирная организация здравоохранения причисляет людей, достигших 75-летия, к лицам старческого возраста.

Вступление в силу указанного Федерального закона предполагается с 1 января 2021 года.