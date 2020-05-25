Попова: более половины регионов могут начать снимать ограничения по коронавирусу

44 из 85 регионов России имеют основания для перехода к первому этапу по снятию ограничений, введенных из-за коронавируса, "сегодня или завтра". Об этом в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сорок четыре субъекта – больше половины в Российской Федерации – уже имеют основания переходить к первому этапу сегодня или завтра. Это динамика", – рассказала главный санитарный врач страны.

По ее словам, ситуация в России стабилизировалась. Как отметила Попова, коэффициент распространения вируса – то есть сколько один инфицированный может заразить людей до момента его изоляции – на данный момент меньше единицы в 27 субъектах и еще в 17 он равен единице.

Добавим, что Алтайский край, очевидно, не входит в список этих 44 регионов. На минувшей неделе коэффициент распространения в крае превышал единицу. А вот в соседней Республике Алтай показатель составлял от 0,81 до 1,00. Как уже сообщал amic.ru, там приступили к первому этапу снятия ограничений, разрешив заниматься спортом на свежем воздухе.