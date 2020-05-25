Почти 1400 гектаров обработали от клещей в Алтайском крае

В Алтайском крае проводят акарицидную обработку баз отдыха, парков, скверов, детских учреждений, зон отдыха. Работы уже провели на территории 1390,8 гектара.

Как отмечают в региональном Роспотребнадзоре, за два месяца в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились 5255 человек, 1849 из них – дети до 14 лет.

В 5,3% случаев у снятых насекомых обнаружили вирус энцефалита. Всем пострадавшим ввели иммуноглобулин, заболевших клещевым энцефалитом среди них нет.

В Роспотребнадзоре напоминают, что в период высокой активности клещей при выезде на природу необходимо соблюдать основные меры предосторожности. Например, собираясь в лес, необходимо одеться так, чтобы исключить возможность попадания клещей под одежду. На саму одежду можно наносить репелленты, которые существенно снижают риск присасывания клещей.