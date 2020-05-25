"Зараза страшная". У главы Тувы выявили коронавирус

Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом. Об этом он сам рассказал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". По его словам, госпитализированы и другие чиновники. Например, председатель администрации Танды, Улухема.

"Знали, что можем заболеть, но кто-то должен работать, обязан нести ответственность. Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья. Голова очень болит, у кого-то воспаление легких", – рассказал Кара-оол.

Также глава Тувы отметил, что планирует руководить администрацией дистанционно.

Добавим, что по последним данным в республике коронавирус выявлен у 706 человек. Один из них скончался. Выздоровели 83 пациента.