Спасли моторную лодку. В МЧС раскрыли подробности ночного пожара в Барнауле

В пресс-центре ГУ МЧС по Алтайскому краю раскрыли подробности пожара на улице Каменской в Барнауле.

Как сообщили в ведомстве, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера во втором часу ночи. К моменту прибытия пожарных горели два дома, а из-за высокой плотности застройки была опасность распространения пламени на соседние сооружения. Жильцы обоих домов успели самостоятельно выбраться наружу, никто не погиб и не пострадал.

В ликвидации пожара задействовали 35 спасателей и восемь единиц техники. Общая площадь, охваченная огнем, составила 300 квадратных метров. Из гаража одного из домов пожарным удалось откатить моторную лодку в безопасное место.

По предварительной оценке, причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем.