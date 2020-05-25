Девушка-пассажир пострадала в ДТП на пересечении Балтийской и Ускова в Барнауле

Днем в понедельник, 25 мая, в Барнауле на пересечении улиц Балтийская и Ускова столкнулись KIA под управлением 30-летнего мужчины и Toyota, за рулем которой находился 35-летний водитель. Подробности amic.ru сообщили в отделении пропаганды городской ГИБДД.

Оба автомобиля получили повреждения, а KIA пробила металлическое ограждение дороги и вылетела на газон. Движение по перекрестку было временно затруднено.

В результате ДТП пострадала 21-летняя пассажирка корейской иномарки. Помощь ей оказали на месте, госпитализация не потребовалась.

Ранее amic.ru сообщил о массовом столкновении с участием грузовика, такси и легкового автомобиля на Павловском тракте напротив дома № 27.