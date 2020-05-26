"Пена" сойдет. Что происходит с рынком труда на Алтае и стоит ли менять работу сейчас

С марта 2020 года в Алтайском крае были уволены более 6,6 тысячи человек. В ближайшее время без работы останутся еще минимум 3,5 тысячи (о сокращении штата заявили новоалтайский и рубцовский филиалы "Алтайвагона", Бийский котельный завод, "Алтайхимпром" в Яровом). И это только официальные данные. Сколько уже "оптимизировали" в теневом секторе – данных нет. Одновременно с ростом безработицы снижаются заработные платы, работодатели снимают вакансии, меняются требования к соискателям. Подробности порталу amic.ru рассказали эксперты по подбору персонала. А также дали советы, стоит ли менять работу, если в вашей компании пока все в порядке, но душа просит нового.

Зарплаты ниже

Алтайские HR-специалисты утверждают, что о глобальных переменах на местном рынке труда говорить пока еще рано. Система будет перестраиваться еще около полугода. Но одно важное и неприятное изменение уже отмечают: снижение заработной платы. По словам директора кадрового агентства "Жираф" Жанны Крамаревой, зарплата для имеющихся вакансий уже снизилась на 10-20%. Многие работодатели вынуждены это делать из-за ухудшения экономической ситуации в своей компании, считает эксперт.

Рекрутер, карьерный консультант, член Ассоциации карьерного консультирования и сопровождения (Санкт-Петербург) Людмила Каплинская снижения зарплат пока не заметила. Но уверена, в ближайшее время они упадут на 10-30%. И еще больше вырастет "серый" доход – работодатели и в более стабильные времена неохотно оплачивали вычеты с доходов сотрудников, а теперь и вовсе постараются на них сэкономить.

И работники, опасаясь вообще остаться без заработка, будут согласны на более скромные условия, чем могли бы запросить еще несколько месяцев назад. Даже опытные и компетентные сотрудники будут готовы "демпинговать" и занижать свои зарплатные ожидания, считает Крамарева.

Вакансий меньше

По мнению экспертов, это совершенно обоснованная уступка, так как количество вакансий уже сокращается. Год назад на начало мая в крае было 19 тысяч вакантных мест, сейчас 15,2 тысячи.

По словам Жанны Крамаревой, компании пытаются сэкономить и приостановили набор сотрудников. Есть ряд направлений, которые, наоборот, сейчас на пике развития и расширяются. Это диджитал, медицинские направление (в том числе производство масок и антисептиков), IT-компании. Но их не много. Большинство все-таки переживают нелегкие времена.

К 1 июня в Алтайском крае будет официально зарегистрировано 21,1 тысячи безработных, прогнозирует начальник управления края по труду и занятости Надежда Капура. В 2019 году к началу лета в регионе было 17,3 тысячи нетрудоустроенных.

В то же время количество резюме на рынке труда пока еще остается на прежнем, докризисном уровне. Но рост обязательно произойдет, чуть позже, уверена руководитель "Жирафа". И среди соискателей будет много грамотных, квалифицированных и опытных специалистов.

Но теперь для работодателя будут важны не столько опыт и профессиональные навыки сотрудника (которые можно наработать), сколько умение адаптироваться к меняющимся обстоятельствам, гибкость, универсальность, готовность учиться новому, не бояться сложных задач, а также умение работать в команде и стрессоустойчивость, полагает Жанна Крамарева.

"Удаленка" не зашла

А вот умение работать удаленно для работодателей Алтайского края не будет иметь значительного преимущества. Несмотря на прогнозы федеральных экспертов о переходе на "удаленку" около 90% офисных работников в ближайшем будущем, в наш регион эта тенденция придется не скоро.

Да, ряд компаний сумели оценить прелести дистанта. Магазины одежды и обуви настраивают доставку, компании держат на "удаленке" сотрудников, чье рабочее место ограничивается компьютером, и экономят на аренде, сфера услуг учится работать дистанционно. Но вскоре ситуация изменится. "Сейчас это будет на пике. Но к осени "пена" спадет", – уверена Жанна Крамарева.

Людмила Каплинская добавляет: оптимизируются лишь те компании, которые и без кризиса внедряют новые форматы работы. Большинство же сотрудников с радостью возвращаются в офисы, поняв, что работать из дома не так уж и комфортно.

"Вирусная мечта пофрилансить разбилась о технические и бытовые неудобства. Если раньше начальник от тебя ничего не ждал после 18 часов, то теперь ты и в 20:00 должен быть доступен (ну ты же все равно дома сидишь). И уже снова хочется собираться, общаться вживую", – поясняет Каплинская.

Менять работу или подождать?

По словам экспертов, сейчас в регионе немного желающих по своей воле сменить работу. Даже те, кто накануне кризиса думал уйти, сейчас держатся за свое место. В сравнении с соседним Новосибирском Барнаул весьма консервативен в кадровой сфере.

"В столице Алтайского края меньше вакансий, возможностей и предложений. Людям сложнее менять работу, они боятся рисковать, отрываться от более-менее стабильного, привычного места. Это в обычных условиях, а теперь и тем более – многие считают, что совсем не время менять работу", – говорит Жанна Крамарева.

Эксперты тоже не советуют уходить в никуда или в сомнительную компанию, не имея запаса прочности, с кредитами и ипотекой. Даже если там предлагают лучшие условия. Людмила Каплинская подчеркивает, что сначала нужно изучить организацию, тщательно взвесить все за и против: что ты получишь на новом месте и что потеряешь, покинув старое.

"Выгода должна быть хорошо ощутимой. Ради скромной прибавки и должности уходить рискованно, игра не стоит свеч. Особенно в кризис. И уж тем более сейчас не стоит сейчас делать двойной переход: менять и должность, и сферу деятельности", – уверена она.

Но и сидеть до победного, пока компания не погибнет, тоже глупо и неразумно, добавляет Крамарева. Чтобы внезапно не остаться без работы и без дохода, она советует всегда интересоваться ситуацией на рынке, своей востребованностью, "стоимостью" и наличием интересных вакансий. Но с другой стороны, сейчас есть смысл продумать возможные варианты подработки и расширения профессиональных компетенций.

"Недавно у нас было собеседование с крутым директором по персоналу крупной и благополучной компании. И она рассматривала переход в другую фирму на аналогичную должность, совсем с небольшим ростом заработной платы. У нее все было хорошо и на прежнем месте работы, но она увидела для себя новые профессиональные возможности и точки роста", – рассказывает Жанна Крамарева.

И рекомендует: остаетесь вы на прежнем месте или нет, сейчас как никогда нужно трезво оценить свои компетенции в меняющихся условиях рынка. Работайте над собой, постоянно изучайте новое, в том числе в смежных сферах. Чем большему вы научитесь, то меньше будете ходить на нелюбимую работу за низкую заплату, говорят эксперты.

Топ-10 сфер с высоким спросом на сотрудников в Барнауле в апреле (в % – насколько вырос спрос по сравнению с мартом), данные hh.ru:

продажи – 24%;

производство – 15%;

рабочий персонал – 13%;

строительство, недвижимость – 10%;

медицина, фармацевтика – 10%;

транспорт, логистика – 8%;

информационные технологии – 8%;

бухгалтерия, финансы – 6%;

банки – 6%;

административный персонал – 5%.