Вторник, 26 Май, 08:18

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,6
€ 77,88
31°

353427 +0
Обь
396см +8


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дистанционное обучениеЕГЭ-2020Коронавирус на Алтае
Новости

"Пена" сойдет. Что происходит с рынком труда на Алтае и стоит ли менять работу сейчас

, ИА "Амител", Александра Черданцева
HR-специалисты рассказали о снижении заработной платы, на каких специалистов будет спрос и каковы перспективы "удаленки"
Фото: pixabay

Фото: pixabay

С марта 2020 года в Алтайском крае были уволены более 6,6 тысячи человек. В ближайшее время без работы останутся еще минимум 3,5 тысячи (о сокращении штата заявили новоалтайский и рубцовский филиалы "Алтайвагона", Бийский котельный завод, "Алтайхимпром" в Яровом). И это только официальные данные. Сколько уже "оптимизировали" в теневом секторе – данных нет. Одновременно с ростом безработицы снижаются заработные платы, работодатели снимают вакансии, меняются требования к соискателям. Подробности порталу amic.ru рассказали эксперты по подбору персонала. А также дали советы, стоит ли менять работу, если в вашей компании пока все в порядке, но душа просит нового.

Зарплаты ниже

Алтайские HR-специалисты утверждают, что о глобальных переменах на местном рынке труда говорить пока еще рано. Система будет перестраиваться еще около полугода. Но одно важное и неприятное изменение уже отмечают: снижение заработной платы. По словам директора кадрового агентства "Жираф" Жанны Крамаревой, зарплата для имеющихся вакансий уже снизилась на 10-20%. Многие работодатели вынуждены это делать из-за ухудшения экономической ситуации в своей компании, считает эксперт.

Рекрутер, карьерный консультант, член Ассоциации карьерного консультирования и сопровождения (Санкт-Петербург) Людмила Каплинская снижения зарплат пока не заметила. Но уверена, в ближайшее время они упадут на 10-30%. И еще больше вырастет  "серый" доход – работодатели и в более стабильные времена неохотно оплачивали вычеты с доходов сотрудников, а теперь и вовсе постараются на них сэкономить.

И работники, опасаясь вообще остаться без заработка, будут согласны на более скромные условия, чем могли бы запросить еще несколько месяцев назад. Даже опытные и компетентные сотрудники будут готовы "демпинговать" и занижать свои зарплатные ожидания, считает Крамарева.

Вакансий меньше

По мнению экспертов, это совершенно обоснованная уступка, так как количество вакансий уже сокращается. Год назад на начало мая в крае было 19 тысяч вакантных мест, сейчас 15,2 тысячи.

По словам Жанны Крамаревой, компании пытаются сэкономить и приостановили набор сотрудников. Есть ряд направлений, которые, наоборот, сейчас на пике развития и расширяются. Это диджитал, медицинские направление (в том числе производство масок и антисептиков), IT-компании. Но их не много. Большинство все-таки переживают нелегкие времена.

К 1 июня в Алтайском крае будет официально зарегистрировано 21,1 тысячи безработных, прогнозирует начальник управления края по труду и занятости Надежда Капура. В 2019 году к началу лета в регионе было 17,3 тысячи нетрудоустроенных.

В то же время количество резюме на рынке труда пока еще остается на прежнем, докризисном уровне. Но рост обязательно произойдет, чуть позже, уверена руководитель "Жирафа". И среди соискателей будет много грамотных, квалифицированных и опытных специалистов.

Но теперь для работодателя будут важны не столько опыт и профессиональные навыки сотрудника (которые можно наработать), сколько умение адаптироваться к меняющимся обстоятельствам, гибкость, универсальность, готовность учиться новому, не бояться сложных задач, а также умение работать в команде и стрессоустойчивость, полагает Жанна Крамарева.

"Удаленка" не зашла

А вот умение работать удаленно для работодателей Алтайского края не будет иметь значительного преимущества. Несмотря на прогнозы федеральных экспертов о переходе на "удаленку" около 90% офисных работников в ближайшем будущем, в наш регион эта тенденция придется не скоро.

Да, ряд компаний сумели оценить прелести дистанта. Магазины одежды и обуви настраивают доставку, компании держат на "удаленке" сотрудников, чье рабочее место ограничивается компьютером, и экономят на аренде, сфера услуг учится работать дистанционно. Но вскоре ситуация изменится. "Сейчас это будет на пике. Но к осени "пена" спадет", – уверена Жанна Крамарева.

Людмила Каплинская добавляет: оптимизируются лишь те компании, которые и без кризиса внедряют новые форматы работы. Большинство же сотрудников с радостью возвращаются в офисы, поняв, что работать из дома не так уж и комфортно.

"Вирусная мечта пофрилансить разбилась о технические и бытовые неудобства. Если раньше начальник от тебя ничего не ждал после 18 часов, то теперь ты и в 20:00 должен быть доступен (ну ты же все равно дома сидишь). И уже снова хочется собираться, общаться вживую", – поясняет Каплинская.

Менять работу или подождать?

По словам экспертов, сейчас в регионе немного желающих по своей воле сменить работу. Даже те, кто накануне кризиса думал уйти, сейчас держатся за свое место. В сравнении с соседним Новосибирском Барнаул весьма консервативен в кадровой сфере.

"В столице Алтайского края меньше вакансий, возможностей и предложений. Людям сложнее менять работу, они боятся рисковать, отрываться от более-менее стабильного, привычного места. Это в обычных условиях, а теперь и тем более – многие считают, что совсем не время менять работу", – говорит Жанна Крамарева.

Эксперты тоже не советуют уходить в никуда или в сомнительную компанию, не имея запаса прочности, с кредитами и ипотекой. Даже если там предлагают лучшие условия. Людмила Каплинская подчеркивает, что сначала нужно изучить организацию, тщательно взвесить все за и против: что ты получишь на новом месте и что потеряешь, покинув старое.

"Выгода должна быть хорошо ощутимой. Ради скромной прибавки и должности уходить рискованно, игра не стоит свеч. Особенно в кризис. И уж тем более сейчас не стоит сейчас делать двойной переход: менять и должность, и сферу деятельности", – уверена она.

Но и сидеть до победного, пока компания не погибнет, тоже глупо и неразумно, добавляет Крамарева. Чтобы внезапно не остаться без работы и без дохода, она советует всегда интересоваться ситуацией на рынке, своей востребованностью, "стоимостью" и наличием интересных вакансий. Но с другой стороны, сейчас есть смысл продумать возможные варианты подработки и расширения профессиональных компетенций.

 

"Недавно у нас было собеседование с крутым директором по персоналу крупной и благополучной компании. И она рассматривала переход в другую фирму на аналогичную должность, совсем с небольшим ростом заработной платы. У нее все было хорошо и на прежнем месте работы, но она увидела для себя новые профессиональные возможности и точки роста", – рассказывает Жанна Крамарева.

И рекомендует: остаетесь вы на прежнем месте или нет, сейчас как никогда нужно трезво оценить свои компетенции в меняющихся условиях рынка. Работайте над собой, постоянно изучайте новое, в том числе в смежных сферах. Чем большему вы научитесь, то меньше будете ходить на нелюбимую работу за низкую заплату, говорят эксперты.

Топ-10 сфер с высоким спросом на сотрудников в Барнауле в апреле (в % – насколько вырос спрос по сравнению с мартом), данные hh.ru:
продажи – 24%;
производство – 15%;
рабочий персонал – 13%;
строительство, недвижимость – 10%;
медицина, фармацевтика – 10%;
транспорт, логистика – 8%;
информационные технологии – 8%;
бухгалтерия, финансы – 6%;
банки – 6%;
административный персонал – 5%.

Материалы по теме

 

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
08:14
Двух жителей Алтайского края накажут за незаконную вырубку сухостоя 0
07:50
Мир после зомби-апокалипсиса. Барнаульцы в Италии и Испании о жизни после карантина 1
07:31
Рогозин заявил о необходимости построить в Россию новую орбитальную станцию 9
07:16
Ученые выяснили, каким должен быть завтрак для похудения 2
07:01
Дом на Партизанской. В Барнауле продаются квартиры с парковкой в подарок 1
06:49
"Пена" сойдет. Что происходит с рынком труда на Алтае и стоит ли менять работу сейчас 0
06:33
Бикини на завязках, рюши и кольца: самые модные купальники лета-2020 1
06:17
Беспечность и усталость. Главный алтайский депутат о коронавирусе, масках и запретах 7
06:02
Аномальная жара и ураганный ветер. О погоде в Алтайском крае 26 мая 0
23:45
Такой день. Новый коронавирусный рекорд на Алтае и бессрочно закрытые курорты 0
23:05
Дмитрий Песков вылечился от коронавируса 0
22:34
Даты проведения ЕГЭ вновь изменили 0
22:16
Шесть случаев COVID-19 выявили в Алтайском краевом онкологическом диспансере 0
21:55
Число зараженных в алтайской больнице скорой медицинской помощи достигло 111 0
21:47
224 алтайских медика пожаловались на проблемы с получением выплат 1
21:15
Кабмин не поддержал. Понижать возраст выплаты надбавки к пенсии не будут 1
20:43
Гражданин Узбекистана пытался подкупить алтайского автоинспектора 0
20:14
Бизнес Жерара Депардье в России признали пострадавшим от коронавируса 3
19:42
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 57 1
19:24
Россиянам предложили возместить расходы на "удаленке". За что именно и сколько? 0
19:11
Семь детских садов Барнаула не обработали территорию вокруг зданий от клещей 0
18:43
Михаил Мишустин призвал россиян не торопиться с поездками за рубеж 5
18:10
Реки Алтайского края назвали экстремально грязными 0
17:55
День без табака. Жителей Алтайского края приглашают на массовую онлайн-зарядку 1
17:41
Обстановка стабильная. Особый противопожарный режим отменили в Алтайском крае 0
17:31
Ипотека в России рухнула 5
17:16
Без срока давности. Барнаульца осудили за изнасилование, совершенное пять лет назад 1
17:04
Алину Загитову признали олимпийской иконой стиля 0
16:54
Некомфортная среда. Жители Новоалтайска жалуются на вырубку сквера перед домами 8
16:42
В Алтайском крае на COVID-19 будут тестировать всех поступающих по скорой помощи 15
16:30
Прилетевшие из Якутии алтайские вахтовики возвращаются к обычной жизни 2
16:17
Тополиный пух, жара, май. В мэрии Барнаула напомнили о правилах безопасности 10
16:06
В ГИБДД поблагодарили горожанина, который задержал пьяного водителя в центре Барнаула 10
15:55
Стала известна доля россиян, потерявших в зарплате после начала пандемии 3
15:43
Коронавирус пробрался еще в два района Алтайского края. Карта распространения COVID-19 0
15:33
Девушка-пассажир пострадала в ДТП на пересечении Балтийской и Ускова в Барнауле 3
15:20
В Барнаульском зоопарке родилась маленькая яванская обезьянка 4
15:09
В Приморье отец с тремя детьми скрывался от коронавируса в лесу 2
14:57
Почти девять тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки 7
14:46
Все прибывающие в Алтайский край по-прежнему обязаны соблюдать 14-дневную самоизоляцию 17
14:38
Учителя и школьники из Алтайского края примут участие в "Последнем звонке – 2020" 1
14:21
В Барнауле на площади Спартака начались рейды против стихийной торговли 36
14:10
На 16 предприятиях Алтайского края выявили зараженных коронавирусом 5
13:56
Два грузовика столкнулись на Чуйском тракте 0
13:45
Курорты Алтайского края не откроются с 1 июня 29
13:32
Жителей Алтайского края не планируют массово тестировать на коронавирус 20
13:17
Для особо одаренных. В алтайской колонии оборудовали медиастудию 11
13:03
Эксперты АлтГТУ ответят на вопросы о летней сессии, практике и защите дипломов 0
12:50
Дорогая рыбалка. Бийчане заплатят по 800 рублей за каждую незаконно выловленную рыбу 4
12:33
Поступление в вуз 2020: как пройдет приемная кампания и что изменится 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.