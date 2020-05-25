Реки Алтайского края назвали экстремально грязными

Количество случаев загрязнений воды в России снизилось почти на треть. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на аудиторско-консалтинговую сеть Finexpertiza. Однако экстремальное загрязнение водоемов наблюдается в Алтайском крае, Новосибирской, Тюменской, Омской областях и других регионах страны.

А вот по количеству случаев высокого загрязнения воздуха в России побит пятилетний рекорд. За первый квартал 2020 года зафиксировали 44 случая серьезных выбросов, что на 60% больше, чем за аналогичный период 2019 года. За последние пять лет за этот же отрезок времени фиксировалось лишь 25 эпизодов серьезных загрязнений.

Среди городов от выбросов больше всех пострадали Красноярск, Улан-Удэ, Селенгинск, Абакан, Комсомольск-на-Амуре, Черногорск, Кызыл.

Главными источниками экологических проблем специалисты называют предприятия металлургической, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности. Кроме того, свой вклад вносят и предприятия ЖКХ.