224 алтайских медика пожаловались на проблемы с получением выплат

224 медика обратились в Минздрав Алтайского края по поводу проблем выплаты коронавирусной компенсации. Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

По его словам, почти треть жалоб касались недостаточного размера стимулирующих выплат. Однако это было до того, как формулировка о пропорционально отработанном времени из постановления о соответствующих выплатах была убрана. Сейчас компенсации уже доплатили и вопросы по этому поводу сняты, уточнил министр.

"Часть обращений касаются организаций, неподведомственных алтайскому Минздраву. <...> В ряде обращений сотрудники считают, что выплаты им положены. По двум организациям мы сейчас проводим проверку в отношении начисления выплат стимулирующего характера. Думаю, сегодня завершим и поставим точку в отношении этих медицинских организаций", – заявил Дмитрий Попов.

Кроме того, в алтайском Минздраве также прокомментировали случаи невыплат компенсаций медикам. Так, в региональный Следственный комитет обратились свыше 25 сотрудников медицинских учреждений.

По информации ведомства, работники инфекционного отделения горбольницы № 1 пожаловались на отсутствие выплаты. Как отмечали обратившиеся, у четырех сотрудников уже выявили коронавирусную инфекцию. По этому вопросу начата процессуальная проверка.

Дмитрий Попов также отметил, что недавно пожаловавшиеся на отсутствие выплат сотрудники одной из больниц Рубцовска были не медицинским персоналом, а буфетчицами, и, согласно постановлению РФ, выплаты им не положены.