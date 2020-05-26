26 мая во второй половине дня в Алтайском крае ожидается штормовой ветер с дождями, грозами и градом, сообщают в краевом Гидрометцентре.

Утро вторника началось с сильной жары во всех районах Алтайского края, а в некоторых муниципалитетах столбик термометра поднимался до +36°C.

Однако, по прогнозам синоптиков, после обеда погода резко изменится: ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, местами по северу до 25 м/c. Возможны кратковременные дожди, грозы, в некоторых районах по востоку региона ливневые дожди и град.

Ураганный ветер сохранится и в ночь на 27 мая, а днем температура снизится до +19…24°C, с северным ветром до 7-12 м/с. В ночь на четверг ожидаются заморозки до -2°C.