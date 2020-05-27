"Первый сорт". Из-за ранней весны в Алтайском крае уже выросли грибы

Из-за ранней весны в Алтайском крае уже начали появляться первые грибы, сообщает Regnum.

Аномальное потепление этой весной привело к тому, что в ленточных борах и на лесных опушках стали появляться первые грибы: маслята, подберезовики и подосиновики. Как отмечает издание, в Алеусском и Касмалинском борах даже нашли боровики.

"Идет чистый, в основном – первый сорт, второго – единицы", – сообщает участник группы "Грибники Алтая".

Некоторые жители края также рассказали о том, что съедобные грибы начали расти и на их садовых участках, а также в пределах города, в скверах и аллеях.

Напомним, что обычно первые грибы в крае начинают появляться в начале лета, а полноценный грибной сезон стартует в августе.