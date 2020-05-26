Российский блогер сходил в магазин с чеком от 2007 года и посчитал инфляцию за 13 лет

Российский тревел- и видеоблогер Руслан Усачев провел потребительский эксперимент. Он отправился в гипермаркет со списком товаров из чека от 2007 года и повторил закупку.

В 2007 Руслану исполнилось 18, и во время подготовки к празднованию дня рождения он совершил свою первую в жизни большую закупку. Парень так впечатлился, что решил сохранить чек, а через 13 лет достал его из конверта и нашел практическое применение.

Со списком продуктов блогер отправился в магазин, а товары, которые уже пропали с полок, заменял аналогичными. Затем Усачев составил таблицу, где сравнил все цены и посчитал реальный уровень инфляции за 13 лет. Результаты исследования можно посмотреть здесь (очень много цифр). А здесь видео, где он рассказывает о ходе эксперимента.

В итоге блогер выяснил, что инфляция в России за 13 лет составила не 156%, как пишут официальные источники, а все 257%.