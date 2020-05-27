Погода идеальная, а прибыль падает. Как коронавирус добивает торговлю квасом на Алтае

Ранняя жара в Алтайском крае стала радостью для предпринимателей, продающих бочковой квас. Вкусный и холодный напиток из бочки в такую погоду всегда становился ходовым товаром. Однако в последние годы бизнес этот начал испытывать серьезные трудности, а в этом году ситуацию усугубила пандемия коронавируса. Даже идеальные погодные условия не помогли, жалуются предприниматели. Amic.ru выяснил, как устроен рынок кваса, почему он умирает и без пандемии. А также к чему следует готовиться, если вы все же хотите им заняться.

Спасает от жажды и безработицы

Бочки с квасом в жаркую погоду всегда были "островками спасения" для горожан, которые собирались в очереди, чтобы охладиться и утолить жажду. Но в этом году ажиотажа не наблюдается даже в жаркие дни, объяснила продавец Ирина. Сравнить ей, правда, не с чем – женщина устроилась сюда только в этом году, потому что из-за пандемии коронавируса ее основное место работы закрыли.

"Я давно в торговле, работала продавцом в магазине. Но товары у нас не первой необходимости, поэтому открыться до сих пор не разрешают. Посидела месяц на мамину пенсию и поняла, что так жить нельзя. Начала искать варианты, но почти никуда не берут – 55 лет для работодателей слишком большой возраст. А на квас вот взяли. Да, заработок небольшой: 300-350 рублей в день. Но это лучше, чем сидеть ни с чем", – рассказала Ирина.

Другой продавец, Елена, объяснила, что пусть продажи с каждым годом и падают, но у кваса в Барнауле есть свой постоянный потребитель – люди старшего возраста. Однако в этом году и их стало меньше, поскольку из-за угрозы COVID-19 пожилым предписано не выходить на улицу.

"Для многих это уже традиционный напиток, люди специально идут ко мне на точку, потому что знают, что здесь квас всегда вкусный и холодный. Но в этом году многих постоянных клиентов я не вижу: они остаются дома. Хотя погода стоит жаркая, и в прошлые годы в такое время я по две бочки за день продавала. А сейчас мы их даже полностью не заправляем – одну-то продать очень трудно", – пожаловалась женщина.

Предприниматели, которые занимаются квасом, рассказали, что из-за коронавируса количество бочек в Барнауле особо не уменьшилось: об аренде территории договаривались еще зимой. Поэтому многие подготовились к работе еще тогда, когда про самоизоляцию в стране не было и речи.

"Без коронавируса заработал бы вдвое больше"

Сколько сейчас удается заработать на квасе, предприниматели говорят неохотно. Да и общую картину, по их словам, составить трудно: многое зависит от количества бочек и мест, где они расположены. Алексей Путилин занимается этим бизнесом уже 18 лет. Сейчас у него семь точек в Барнауле. Он также отмечает, что в этом году погода бизнесменам благоволит: таких идеальных условий для продажи кваса не было уже очень давно.

"Ни разу не видел, чтобы со второй половины апреля установилась такая жара. По моим подсчетам, без коронавируса и самоизоляции моя прибыль была бы в два раза больше. Но людей на улице гораздо меньше, чем обычно. И это чувствуется по продажам. Причем если продажи "навынос" в бутылках снизились всего на 50%, то реализация в одноразовых стаканчиках упала просто катастрофически", – отметил Путилин.

Ирина (имя изменено) в этом бизнесе больше 10 лет. И в этом году из-за режима самоизоляции всерьез подумывала не открывать точки.

"Конечно, мы переживали, как все будет. Но нет: выехали на точки, поставили бочки с холодным квасом и покупатели все равно пошли, пусть и меньше. Люди занимаются этим, потому что надо чем-то заниматься: вариантов немного. Если бы у нас производили хлопок, я бы, может, его продавала. Да и доход какой-никакой есть", – рассказала она amic.ru.

По ее словам, сейчас есть бочки, которые приносят всего-навсего 400 рублей чистой прибыли в день. Но тем, кто держит сразу несколько точек, проще: на самых "злачных" местах продажи все равно остаются высокими и позволяют предпринимателям зарабатывать.

Рынок перенасыщен

Предприниматели утверждают, что рынку кваса живется несладко и без COVID-19. Сейчас этот бизнес перенасыщен, а потому торговцам достаются все меньшие куски от общего пирога.

"Наша прибыль падает из-за огромной конкуренции. Конечно, когда-то это было что-то новое и люди шли к нам. А сейчас даже любая маленькая пивнушка тоже торгует квасом. Их теперь в каждом доме по несколько штук. В магазинах тоже бутылочный квас часто продают по акции и люди делают выбор в его пользу", – объяснил Путилин.

Татьяна успешно занималась квасом 15 лет, но пару лет назад бросила этот бизнес, так как прибыль перестала соответствовать затратам сил и времени.

"В начале нулевых квас был нарасхват, мы запросто продавали по 500 литров с бочки и зарабатывали порой по 30 тысяч рублей с одной точки. Уже к 2015 году с одной бочки максимум уходило 200 литров кваса. Работать, когда одна точка приносит 15 тысяч, да и то лишь в удачное время, стало попросту невыгодно", – объяснила она.

О безопасности и "червяках в бочках"

Нагнетают ситуацию, по словам продавцов, и "страшилки" в СМИ о ржавых бочках и червях внутри. "Я-то понимаю, что это полный бред. Бочки сделаны из нержавеющей стали, ну какая там ржавчина? К тому же внутри создается вакуум, я всех своих продавцов учу это делать. Поэтому никакие живые организмы там быть просто не могут. А люди этому верят и идут покупать квас в магазин", – посетовал Алексей Путилин.

Бизнесмен советует покупателям обратить внимание на вкус напитка: магазинный квас проходит пастеризацию и теряет в качестве. Бочковой же остается живым и вкусным. Хранится он меньше, но предприниматели каждый день заправляют свежие бочки.

Предприниматели утверждают, что соблюдают необходимые меры безопасности и сейчас, во время угрозы коронавируса. Кстати, все продавцы, с которыми общался корреспондент amic.ru, действительно были в масках и перчатках. По словам Ирины, дышать в ней "абсолютно невозможно", но не хочет подставлять начальство: "В жару в маске и перчатках очень неудобно. Но я не хочу нарушать, чтобы на начальника потом жаловались. Терплю. Да и сама заразиться не хочу – мне работать надо".

Хотя жалобы на недобросовестных продавцов от барнаульцев все же поступают. На Барнаульском пивоваренном заводе (БПЗ), который является крупнейшим поставщиком бочкового кваса в городе, подчеркнули, соблюдение норм Роспотребнадзора – прямая обязанность самих предпринимателей. Завод же отвечает за безопасность кваса. Сейчас у БПЗ 150 бочек, все они полностью герметичны и исключают контакт продукта с окружающей средой. Поэтому о проникновении бактерий и других организмов в напиток не может идти и речи.

Кстати, если продавец не соблюдает санитарные нормы, покупатель может позвонить и пожаловаться по номеру, указанному на каждой бочке.

Хочешь заработать – забудь об отдыхе

Люди, которые только сейчас задумались о квасном бизнесе, опоздали лет на 10, объясняют бизнесмены. В условиях сегодняшней жесткой конкуренции открыться без опыта и "выстрелить" попросту не получится. Впрочем, дельцы охотно поделились своим опытом с нашим корреспондентом.

Сначала нужно найти подходящее место для бочки и договориться об аренде. Татьяна объяснила, что здесь нужно быть особенно внимательным: муниципалитеты сдают землю за сравнительно небольшую цену. Но около ТЦ или рынка клиентов в разы больше. Правда, больше и арендная плата. Но можно рискнуть и арендовать участок там: вдруг окупится.

Затем бизнесмены заключают с заводами договоры об аренде бочек. По словам Алексея Путилина, аренда одной бочки у БПЗ сейчас обходится около 2000 рублей в месяц. Следующий шаг – найти продавца и, если нужно, водителя.

Но все это не гарантирует предпринимателю успех и прибыль, предупреждают торговцы. Дальше все зависит от количества точек и других причин.

"Тут слишком много факторов: нужно учитывать погоду, местоположение точек, подгадывать время, когда у людей зарплаты и пенсии. И уже на основе этого думать, сколько кваса заливать в бочку. Если ты все это не продашь, придется выливать за свой счет. Тут должно быть особое чутье", – объяснила Татьяна.

К тому же работать вполсилы здесь не получится: чтобы получить доход, выкладываться придется по полной, говорит Алексей Путилин.

Сейчас у него семь точек. По его словам, чтобы съездить на завод и заправить одну, нужно два часа. А потому работать приходится с пяти утра и до самой ночи.

"Со стороны кажется, что это легкая и ненапряжная сезонная подработка: залил бочку, посадил продавца, маржу снял и все. На самом деле все намного сложнее. Даже если это просто подработка, про отдых придется забыть. Но сам я живу этим делом, пробовал работать со многими заводами, тестировал разные точки. Уже остановиться не могу. Даже когда на пенсию уйду, оставлю одну бочку, выберу выгодную точку и буду там сам торговать. Чтобы и не напрягаться, и прибыль была", – загадывает Путилин.