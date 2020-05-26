Дерево рухнуло на проезжающий мимо автомобиль в центре Барнаула

Фото: Barnaul22
Жители города в сообществе Barnaul22 рассказали о том, что на улице Советской на проезжую часть упало дерево. Пострадал проезжающий мимо автомобиль.
"По адресу Советская, 2, упало дерево на дорогу, поврежден автомобиль, в котором двигалась семья с ребенком. Скоро упадет и второе дерево, тоже на проезжую часть", – написали барнаульцы.
Машина не получила серьезных повреждений, но пара вмятин и царапины все-таки остались. Ствол дерева завалился на дорогу, и проезд по улице Советской оказался перекрыт.
В комментариях под постом пользователи пишут, что в этом районе много ветхих деревьев, которые представляют потенциальную опасность для людей.
Комментарии
Пока дерево не упадет, коммунальщики не перекрестятся!
ну и чего молчат защитники зеленых насаждений?
корням видимо уже не за что крепиться, всё перекопали
пандемия древоупадоса в барнауле
Пока дерево не упадет, коммунальщики не перекрестятся!
Попробовали бы коммунальщики только приблизиться к дереву с пилой.....
тут же мыжзащитники зеленых насаждений на дерьмо изошли бы...
26.05.2020 16:25
- гость -
Так они с пилами в скверах наступают а не на проезжей части или во дворе дома. И часто под корень,вместо "омолаживающей". Разницу увидьте.
на фото хорошо видно, что часть корней не оборвана, а обрублена. Похоже вели какие то земляные работы и повредили корневую. вот и завалилось при ветре деревце.