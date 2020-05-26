Дерево рухнуло на проезжающий мимо автомобиль в центре Барнаула

Фото: Barnaul22

Жители города в сообществе Barnaul22 рассказали о том, что на улице Советской на проезжую часть упало дерево. Пострадал проезжающий мимо автомобиль.

"По адресу Советская, 2, упало дерево на дорогу, поврежден автомобиль, в котором двигалась семья с ребенком. Скоро упадет и второе дерево, тоже на проезжую часть", – написали барнаульцы.

Машина не получила серьезных повреждений, но пара вмятин и царапины все-таки остались. Ствол дерева завалился на дорогу, и проезд по улице Советской оказался перекрыт.

В комментариях под постом пользователи пишут, что в этом районе много ветхих деревьев, которые представляют потенциальную опасность для людей.