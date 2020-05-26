Ничего святого. Хулиганы громят Сквер Победы в алтайском городе

Сквер Победы в Рубцовске является местом, куда жители северной части города нередко приходят, чтобы отдохнуть. Но не всем достаточно мирно посидеть на скамейках и прогуляться с детьми.

Обновленное общественное место стало излюбленной локацией местных выпивох и безответственных жителей. Неизвестные катаются здесь по клумбам на велосипедах, а на днях кто-то сломал скамейки.

Такая же участь постигла и территорию на улице Ленина. Почти у каждой лавочки оторваны декоративные элементы, некоторые из них просто унесли. На речном вокзале люди вырывают с мест мусорные урны. Одну из них выкорчевали вместе с основанием и выбросили за парапет.

"Кстати, за подобные "проделки" законом предусмотрена ответственность. Как административная, так и уголовная", – напомнили вандалам журналисты портала "Местное время".